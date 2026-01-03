Germania testează reacția adolescenților la ideea războiului. Chestionar național, cu răspuns obligatoriu pentru băieți

Germania a lansat un chestionar național adresat adolescenților, care ridică o întrebare directă și controversată: „Sunteți pregătiți de război?”. Formularul face parte dintr-o evaluare a Bundeswehr privind disponibilitatea și aptitudinile tinerilor pentru serviciul militar, relatează AFP.

Toți băieții sunt obligați să completeze formularul, în care sunt cerute date despre condiția fizică și interesul pentru înrolare. Lipsa unui răspuns sau furnizarea unor informații incorecte poate atrage sancțiuni financiare.

Sondajul solicită, de asemenea, informații personale precum starea civilă, înălțimea, greutatea și eventuale alte naționalități. Scrisori cu un cod QR sunt trimise atât băieților, cât și fetelor, însă doar băieții sunt obligați prin lege să participe.

În paralel, Bundestagul a aprobat o nouă „anvelopă” financiară pentru modernizarea armatei. Ministerul Apărării a anunțat că suma, care depășește 50 de miliarde de euro, vizează echiparea rapidă a Bundeswehr, în contextul amenințărilor venite dinspre Rusia.

Comisia pentru Apărare a aprobat programe de înarmare în valoare totală de aproximativ 83 de miliarde de euro pentru anul 2025 — un nivel calificat drept istoric și considerat „un semnal puternic adresat Alianţei (Nord-Atlantice) şi partenerilor noştri”.

În vara anului 2025, guvernul german a decis înființarea unui Consiliu Național de Securitate permanent, conceput pentru a coordona mai eficient politicile de apărare și securitate pe termen lung. Tot atunci, executivul a prezentat un proiect de lege privind introducerea serviciului militar voluntar, măsură menită să întărească capacitatea de apărare, potrivit Reuters.

Noul organism înlocuiește structurile anterioare și a fost una dintre promisiunile centrale ale cancelarului Friedrich Merz.

„Este o măsură care trebuia luată de mult timp”, a declarat Stefan Mair. „Valoarea sa va rezida mai puţin în deciziile luate şi mai mult în asigurarea faptului că diferite ministere percep situaţia de securitate în acelaşi mod”.

Războiul declanșat de Rusia în 2022 a găsit Germania vulnerabilă energetic, cu rezervele de gaz la un nivel redus, determinând o reconfigurare rapidă a infrastructurii și o dezbatere amplă privind diminuarea armatei după prăbușirea URSS.

Noul consiliu, cu sediul la Cancelarie, va gestiona atât amenințările imediate, cât și planificarea strategică. Va fi condus de cancelarul Merz, ministrul finanțelor va fi adjunct, iar miniștrii de externe, interne, economie, justiție, apărare, dezvoltare și digitalizare vor avea statut permanent. La nevoie, se pot adăuga reprezentanți ai landurilor, ai statelor aliate sau experți.

Germania se alătură astfel altor țări care au adoptat modele similare de coordonare a securității, după exemplul Statelor Unite și al Marii Britanii.