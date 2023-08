Germania are o problemă uriașă pe piața forței de muncă. Economia, grav afectată

Conform celui mai recent studiu al Institutului economic Ifo publicat miercuri, peste 43% dintre cele aproximativ 9.000 firme incluse în sondaj au raportat în iulie că sunt afectate de lipsa angajaţilor calificaţi, faţă de un nivel de 42% în aprilie. Nivelul record de aproape 50% a fost înregistrat în iulie 2022.

„În pofida încetinirii economiei, multe companii încă caută cu disperare lucrători calificaţi”, a apreciat Stefan Sauer de la Ifo.

Conform datelor revizuite ale Oficiului federal de statistică (Destatis), Produsul Intern Brut al Germaniei a înregistrat o creştere zero în perioada aprilie-iunie 2023, după două trimestre consecutive de contracţie, de 0,4% respectiv 0,1%. Stagnarea economiei germane în trimestrul al doilea al acestui an este o performanţă sub estimările analiştilor, care mizau pe un avans de 0,3%.

Cheltuielile de consum ale gospodăriilor s-au stabilizat în al doilea trimestru al acestui an, după performanţele slabe din timpul iernii, însă nu a fost suficient pentru a contracara declinul din sectorul manufacturier, a precizat Destatis.

Sectorul serviciilor a fost în mod special afectat de lipsa de lucrători calificaţi, se arată în studiul Ifo, trei sferturi dintre firmele de avocatură şi contabilitate nu reuşesc să găsească angajaţii de care au nevoie. Există de asemenea deficit record de angajaţi în transporturi, arhitectură şi inginerie.

Problemele Germaniei pe piața muncii

Aproximativ 41% dintre producătorii de maşini şi echipamente se confruntă cu lipsa de lucrători calificaţi, iar pe ansamblul industriei deficitul este de sub 35%, conform Agerpres.

Economia Germaniei este în declin, iar acesta pare să nu mai poată fi oprit prea curând, în contextul războiului din Ucraina declanșat de Rusia, cândva un prieten și partener economic privilegiat al Berlinului.

După ce a stagnat în trimestrul al doilea, economia germană nu ar urma să înregistreze o relansare susţinută în lunile următoare, pe baza celor mai recenţi indicatori precum comenzile noi în industrie sau moralul mediului de afaceri, a estimat luni Ministerul Economiei de la Berlin, transmite Reuters.