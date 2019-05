Germania: Primul taxi-zburător a efectuat un zbor lângă Munchen

Primul aparat de zbor complet electric, cu decolare și aterizare verticală, a fost prezentat după finalizarea perioadei de probă.





Compania Lilium, un start-up din Germania, își propune să fabrice o flotă de aeronave cu cinci locuri – care pot funcționa cu pilot la bord sau ca drone – pentru transportul urban oriunde în lume până în 2025. Astfel, este vorba de un serviciu plătit pe fiecare cursă în parte, care nu va avea emisii, va fi de cinci ori mai rapid decât orice automobil în mediul urban și care produce mai puțin zgomot decât o motocicletă. Aparatul de zbor va avea o rază de acțiune de 300 km, ceea ce-i va permite să efectueze transporturi, de exemplu, între New York și Boston. O cursă scurtă, între aeroportul internațional John F. Kennedy și Manhattan va costa aproximativ 70 de dolari de pasager, mai ieftin decât un elicopter și comparativ cu serviciile prestate de limuzine de lux, a declarat directorul comercial al companiei, Remo Gerber. Un prototip la dimensiunea 1:1 și-a făcut debutul la baza Lilium de lângă München pe 4 mai și a început testele de zbor, a declarat reprezentantul compania joi (16 mai). Aparatul folosește 36 de motoare electrice care își înclină duza după decolare pentru a se deplasa înainte la fel ca orice avion standard, dar folosind doar 10% din energia dronelor cu mai multe rotoare, bazate pe tehnologia elicopterelor. Astfel, această economie îi permite să zboare până la zece ori mai mult, depășind problemele de distanță care reprezentau un obstacol major în calea dezvoltării avioanelor electrice, până în prezent. Pe lângă faptul că are motoare similare propulsoarelor cu reacție, în loc de elice, prototipul nu are nici coadă, nici cârma, nici cutie de viteze, ci doar o parte mobilă în motor. Acest lucru face ca designul său să fie mai sigur, a declarat reprezentantul companiei. Dl. Wiegand a declarat că mai multe orașe din întreaga lume și-au arătat interesul față de proiect, astfel că se află în vedere utilizarea inițială a aeronavelor Lilium în două sau trei locuri, fiecare cu aproximativ 20 de aparate – suficient pentru a face profitabile operațiunile individuale. Lilium a început procedura de solicitare a aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare din Europa și Statele Unite, ceea ce înseamnă că modelul respectiv este primul aparat electric cu reacție din istorie care ar putea fi autorizat de zbor pe plan mondial.

