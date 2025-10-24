Germania pregătește modificări fiscale. Cum vor fi afectați românii din diaspora

Începând cu prima lună a anului 2026, sistemul social și fiscal din Germania va suferi o serie de ajustări importante, care îi vizează direct pe românii stabiliți în această țară. O româncă stabilită în Germania a prezentat într-un videoclip pe TikTok toate aceste schimbări, explicând că măsurile urmăresc să ofere un sprijin financiar suplimentar familiilor, angajaților și pensionarilor activi.

Una dintre primele modificări se referă la creșterea alocației pentru copii (Kindergeld). Din ianuarie 2026, părinții vor primi 259 de euro lunar pentru fiecare copil, ceea ce reprezintă o majorare de 4 euro față de suma actuală. Deși diferența lunară este mică, pentru familiile cu mai mulți copii impactul anual devine considerabil.

De asemenea, salariul minim pe economie (Mindestlohn) va urca de la 12,90 euro la 13,90 euro brut pe oră, iar pentru anul 2027 este deja stabilită o nouă majorare, până la 14,50 euro. Această evoluție este esențială pentru angajații din domeniile cu venituri reduse, printre care se regăsesc numeroși români din construcții, logistică, servicii și îngrijire.

Un alt element esențial îl reprezintă modificarea pragului de venit neimpozabil (Grundfreibetrag), care va crește de la 11.604 euro la 12.348 euro pe an. Această schimbare înseamnă că o parte mai mare din venit va rămâne neimpozitată, crescând efectiv suma netă încasată de angajați.

Pentru pensionarii care continuă să lucreze, beneficiile sunt și mai evidente: suma neimpozabilă va urca până la 2.000 de euro lunar, o recunoaștere a rolului activ al seniorilor pe piața muncii.

Limita de câștig pentru minijob, o formă populară de angajare part-time în rândul românilor, va fi majorată de la 538 la 603 euro pe lună. Astfel, persoanele care lucrează în acest regim vor putea câștiga mai mult fără a pierde avantajele fiscale și sociale asociate acestui tip de contract.

Toate aceste măsuri arată direcția în care se îndreaptă Germania: ajustări treptate pentru a compensa inflația și efectele creșterii costului vieții. Românii care trăiesc și lucrează în această țară vor avea mai multă stabilitate atunci când planifică cheltuieli familiale, economii sau investiții personale.

Chiar dacă schimbările nu sunt revoluționare, ele oferă un avantaj real pe termen lung, într-un context economic plin de incertitudini. Informarea în timp util devine, astfel, un instrument esențial pentru protejarea veniturilor și gestionarea corectă a resurselor financiare.