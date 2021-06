“Am luptat împotriva corupției la toate nivelurile ei. Vreau să văd o investigație amănunțită a achiziționării de submarine de la ThyssenKrupp. Acesta este motivul pentru care am depus o petiție la Curtea Supremă din Ierusalim, pentru a forța înființarea unui comitet național de anchetă. Sper ca procurorul general să înceapă o anchetă asupra acestei achiziții.”

Netanyahu, liantul perfect

Conform spuselor avocatului Shraga, Marina israeliană și Ministerul Apărării nu ar fi dorit aceste submarine, deoarece întreținerea lor era foarte costisitoare, iar bugetul de apărare al Israelului este limitat. Ideea de mită a apărut în momentul în care s-au depășit aceste obstacole, ajungând ca Israelul să cumpere submarine de care nu avea nevoie. Se pare că banii ar fi provenit din Germania.

“Toate dovezile pe care le avem indică ThyssenKrupp ca sursă a fondurilor. Potrivit rechizitoriului, banii au fost gestionați de reprezentantul lui ThyssenKrupp în Israel de la acea vreme, Miki Ganor. Acesta ar fi luat comisioane de cel puțin 10 milioane de euro. Se presupune că a mituit oameni influenți din armată pentru a obține acest contract.”

Miki Ganor ar fi devenit reprezentantul ThyssenKrupp în urma ocupării funcției de prim-ministru de Benjamin Netanyahu. Predecesorul lui Ganor ar fi fost forțat să părăsească poziția de reprezentant al companiei, deși avea o capacitate extraordinară în a gestiona astfel de tranzacții. Cercetările efectuate asupra acestui caz au arătat că și Netanyahu ar fi avut interese financiare legate de acest contract. Întreaga flotă israeliană este formată din submarine germane, iar guvernul german oferă sprijin financiar și pentru livrarea de arme.

“ Aproximativ 50 de generali, foști miniștri ai apărării și șefi de cabinet, ne-au declarant că acordurile de armament nu au fost stabilite folosind proceduri adecvate. Dar nu este singura problemă. S-ar părea că pentru a obține acordul, Netanyahu ar fi fost de acord să vândă submarine Egiptului, la cererea Germaniei. Din păcate, nu este singura dată când companiile germane sunt implicate în corupția din Israel. Siemens a trebuit să plătească o amendă atunci când a devenit destul de clar că erau implicați achizițiile făcute de Israel Electric Company.”

Germania nu vrea să ajute

Pentru aflarea unor răspunsuri, avocatul Shraga a cerut o anchetă și în Germania, însă acest lucru nu a fost posibil. Procurorul din Bochum a oprit investigația asupra companiei, manager la acea vreme fiind Walter Freitag, care în prezent nu mai locuiește în Germania, a spus Spiegel.de.

“Lucrăm cu firme de avocatură din multe țări pentru a rezolva acest caz. Însă, în Germania am întâmpinat diferite dificultăți. Am primit multe respingeri. Nu am găsit un politician german care să susțină această problem. Germanii nu sunt interesați de această afacere.”