Călin Georgescu a devenit viral pe TikTok cu răspunsul la întrebarea „care îți este sursa de venit?”

Călin Georgescu, fost candidat la președinție, a evitat să ofere un răspuns clar despre sursele sale de venit și a calificat întrebările despre situația sa financiară drept „bârfă” și „răzbunări ale sistemului”. „Dumnezeu ne ține pe toți. Și pe mine, dar și pe dumneavoastră, și pe cei care pun aceste întrebări, nu de dragul de a avea un răspuns, ci pentru că le place bârfa”, a spus acesta când a fost întrebat la, un post TV, care este sursa sa de venit.

Întrebat despre sursa sa de trai, fostul candidat a evitat să ofere un răspuns clar și a oferit, în schimb, o explicație spirituală.

„Dumnezeu ne ține pe toți. Și pe mine, dar și pe dumneavoastră, și pe cei care pun aceste întrebări, nu de dragul de a avea un răspuns, ci pentru că le place bârfa. Prin urmare, nu sunt interesat de așa ceva și continui să vă spun că toate aceste răzbunări, să spun așa, ale sistemului nu-mi fac cinste în fața lui Dumnezeu”, a spus acesta, la Realitatea TV.

În timpul emisiunii, Georgescu a declarat că familia sa este în continuare prigonită din cauza candidaturii sale și că va rezista acestor presiuni.

„Pe de altă parte, cu cât mai multe și mai mari nedreptățile sunt, cu atât este mai mare cinstea pe care mi-o face Dumnezeu și ne-o face ca familie. Pe de altă parte, sigur, nedreptatea asta ar fi referitoare la mine, însă și la noi, ca familie. Pe de altă parte, nedreptatea este la ordinea zilei, cum știți în România. Și nu sunt sute, nu sunt mii, sunt zeci de mii de oameni care suferă în această țară a noastră pentru simplul fapt că și-au dorit să fie liberi”, a spus acesta.

Fostul candidat la prezidențiale a prezentat și viziunea sa despre modul în care ar fi fost condusă România sub mandatul său. „Dar nedreptatea este și dinainte, așa cum cunoașteți, și dinainte de 6 decembrie. Și eu pot să spun doar atât, că dacă aș fi fost atunci președinte oficial al României, România ar fi respirat prin justiție, pentru că justiția reprezintă plămânii civilizației. O Românie ca civilizație, pe 2000 de ani, a plecat de la justiție”, a mai spus acesta.

Fostul candidat a declarat că nu regretă candidatura și că ar candida din nou.

„A meritat pentru că, pe de o parte, am făcut acest demers pe care l-aș lua oricând, din nou de la început, la fel, pentru moșii și strămoșii mei, pentru tot ce a însemnat istoria tumultuoasă a acestei țări, pentru ce a însemnat sabia lui Mihai Viteazul la 1600, care a făcut unirea prin sabie, pentru ce a însemnat Alexandru Ioan Cuza la 1859, cel mai mare om de stat pe care l-a dat România în decursul vremurilor. Înseamnă Mărăști, Mărășești, Oituz, țăranul român în opinci sau în picioarele goale, care și-a dat viața pentru noi ca să avem destin, iar acolo a fost sânge până la copita calului, ca noi astăzi să putem vorbi liberi”, a spus acesta.

Georgescu a afirmat că experiența prin care a trecut i-a oferit lecții valoroase: „Eu am învățat foarte multe lucruri în această perioadă. Am învățat smerenia, adică, de departe, faptul că nu ai cum să fii superior altcuiva, curajul de a face față în orice situație și înțelepciunea, în mod special, de a rămâne tăcut în fața prostiei unora. Trecând o linie, vă spun atât: refuz să trăiesc fără onoare”.