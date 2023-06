George Simion îl curtează pe Marcel Ciolacu. Liderul AUR vede o guvernare alături de PSD după alegerile din 2024

Liderul AUR, George Simion, a vorbit despre guvernul lui Nicolae Ciucă a cărui activitate a descris-o drept nesatisfăcătoare. El i-a pus mai multe întrebări liderului PSD, fluturând o mapă – programul de guvernare al AUR, precizând că vrea să afle ce răspuns primește ca să știe alături de cine va guverna după alegerile din 2024.

„În discursul meu de azi nu o să vorbesc despre Omar Hayssam, nici despre benzinăriile și farmaciile de la Buzău, nici despre studiile nefăcute la timp, nici de partenera de viață care controlează subvențiile, nici de cei 90% dintre cei care fac parte din anturajul dumneavoastră și care sunt angajați la stat”, a declarat George Simion, de la tribuna Parlamentului.

El a descris guvernarea lui Nicolae Ciucă ca fiind „nesatisfăcătoare”, spunând că după aceasta urmează un an și jumătate cu un guvern condus de Marcel Ciolacu. El a precizat că AUR are un program de guvernare și este interesat alături de cine va guverna după alegerile din 2024.

„Vreme de un an și jumătate am avut un Guvern și activitatea a fost nesatisfăcătoare. Vom avea un an și jumătate alt Guvern, condus de Marcel Ciolacu. AUR are un program de guvernare și ne interesează foarte mult cu cine vom guverna din 2024. Ați promis că veți tăia din comunele care au puțini locuitori și din primăriile cu aparat de lucru generos.

Vrem să știm la ce v-ați referit când ați spus că românii sunt sclavii moderni ai Europei. Noi suntem iobagi, care aveau obligația să munească 52 de zile pentru stat. Asta era în 1512, dar astăzi este mai rău, pentur că românii lucrează două zile pe săptămână pentru stat și a treia ca să plătească taxele”, a spus George Simion.

George Simion mesaj pentru Marcel Ciolacu

Deputatul AUR i-a transmis lui Marcel Ciolacu că nu este momentul potrivit să adopte moneda Euro, așa cum intenționează premierul desemnat. De asemenea s-a întrebat, retoric, de ce nu a adus în discuție și spațiul Schengen.

„Vrem să vedem de ce vreți să adoptăm moneda euro. Am vorbit cu specialiști și ne-au spus că nu este momentul potrivit. Vrem să știm de ce nu ați spus nimic despre spațiul Schengen. Facem ceva cu gazele din Marea Neagră. Îndrăznim să beneficiem de gazele României? Va fi iertat în continuare OMV-ul de plata taxelor? Care va fi politica dumneavoastră?

Vedem componența acestui Guvern. La Justiție ați pus-o pe păpușa lui Vlasov, la Agricultură pe păpușa lui Paul Stănescu, nu mai vorbim de batjocura de la Sănătate. Probabil că Kelemen Hunor și-a făcut calculele și a văzut că aceasta este o corabie care se scufundă și de aceea v-a refuzat politicos. De obicei UDMR alegea cu cine guvernează”, a spus George Simion.