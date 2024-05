Social George Simion, acuzații în dosarul Coldea: „Prietenii lui sunt pe lista de europarlamentare”







George Simion a făcut o serie de acuzații referitoare la dosarul Coldea. Președintele AUR susține că fostul general SRI are mulți apropiați din lumea politică, care i-ar fi alături.

În cadrul unei intervenții telefonice telefonic în emisiunea lui Victor Ciutacu de la România TV, George Simion a comentat ancheta care îl vizează pe generalul în rezervă SRI, Florian Coldea, subiectul care a atras tututor săptămâna aceasta. Simion afirmă că mulți dintre candidații principalelor partide politice la alegerile europarlamentare sunt apropiati ai lui Florian Coldea sau chiar foști cadre SRI care au fost în subordinea sa în urmă cu ani de zile.

„Norocul nostru e ca acesti securisti sunt foarte impotenti si nici la actiunile astea nu se pricep, acum se toarna intre ei. Ce vreau eu sa remarc e ca prietenii tuturor acestor securisti sunt pe buletinele de vot, sa prinda si ei o sinecura. Vlad Voiculescu pe locul 2, Dan Barna pe locul 1, Eugen Tomac pe locul 3. Fara penali in functii publice, parca asta era sondajul, nu?

Daca tot ati vorbit de Coldea, pe locul 3 la comasati este Vasile Dincu, prietenul lui, pe locul 1 femeia independenta Mihai Tudose.

Dincu, daca vrea sa faca un gest de onoare, ar trebui sa se retraga de pe lista asta, prin prisma prieteniei pe care o are cu Coldea.

Prin ce cumpana trece Coldea, ca nu il mai pupa presa lui, ca nu mai face el jocurile, ca nu mai controleaza el alegerile? Are destui acoliti inca si in economie, si in presa, si au inceput sa se dea in primire unii pe altii.”, a spus George Simion.

George Simion și lista de europarlamentare a partidului său

Acuzațiile nu s-au terminat însă aici. George Simion mai spune că serviciile de informaţii au încercat să infiltreze oameni în partidul AUR, ar afirmă că are deplină încredere în oamenii de pe lista de europarlamentare a Alianței.

„Eu am vazut ca au inceput sa apara din ce in ce mai multe informatii si e foarte bine si presa sa isi faca treaba. Noua ne cantau prohodul, dar m-am uitat si avem de 3 ori mai multe dosare depuse decat USR. D-aia ii rog pe romani, daca vor schimbarea, sa puna stampila pe noi. Cu noi au tot incercat cu infiltrati, dar nu au reusit.

Cei trei oameni care conduc lista noastra nu am nicio suspiciune, iar din primii 10 de pe lista noastra sunt oameni care merg pana la capat. Pai cum, votantii PSD sa fie umiliti, prin alianta cu PNL!?

Duminica viitoare o sa ii sanctioneze romanii pentru aceasta alianta contra naturii, votand AUR. AUR va avea mai multi europarlamentari decat PSD si PNL. Si atunci sa-i vad ce fac cu asa zisul candidat unic.”, a adăugat Simion.

L-a cunoscut sau nu personal pe Florian Coldea?

În ciuda afirmațiilor făcute public, George Simion spune că nu l-a cunoscut niciodată personal pe Florian Coldea.

„Nu m-am intalnit niciodata. Mi s-a propus, daca nu vreau sa ma vad cu „Vecinu”. Nu stiu de ce, ca avea case multe. Are inca din timpul cand nu facea consultanta, de cand conducea SRI si nenorocea destine. Terminam cu campania asta si mergem dupa ei. Uitasem si de domnul Falca, care e implicat cu niste terenuri, care duc in Cipru, apoi duc in Olanda. In loc sa faca scoli si spitale, ei omoara oameni in azile.

Domnul Tuţă a fost cadru activ al SRI, sub domnul Coldea?

Oricum, Nicuşor Dan va castiga pentru ca nu s-a vrut un candidat unic.”, a mai spus, în încheiere, preşedintele AUR.