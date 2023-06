George Simion a venit cu noi detalii legate de darul de nuntă. Insistă că nu s-a îmbogățit

După avalanșa de comentarii, George Simion a ținut să revină cu explicații legate de darul de nuntă și dee suma care i-a mai rămas după ce a plătit toate cheltuielile. Liderul AUR a spus că a rămas cu o mică parte din suma de 400.000 de euro, pe care a trecut-o în declarația de avere.

Simion susține că din acești bani a plătit toată mâncarea sau băutura de la nunta lui, care a avut loc în luna august 2022, în localitatea Măciuca, județul Vâlcea, când s-a însurat cu Ilinca Munteanu.

„Sub 15.000 de euro ne-au ramas sub diferite forme. Restul – branza, legume, carne, spectacol pirotehnic, tot ce am avut la nuntă, am mâncat am băut ne-am simțit bine. Acești 400.000 de euro sunt brânza de la Becali, formațiile, legumele de la Lungulețu, merele de la Voinești, etc si etc, apă, berea, vinul. Dar de nuntă în natură sau numerar”, a declarat Simion la Antena 3.

Ce apare în declarația de avere

În fiecare an, parlamentarii trebuie să depună o declarație de avere cu sumele câștigate în ultimul an.

Președintele AUR a completat un astfel de document care apare pe site-ul Camerei Deputaților, unde a notat că a primit dar de nuntă suma de 400.000 de euro.

La rubrica „Cadouri, servicii sau avantanje obținute gratuit”, George Simion a completat suma de 400.000 de euro. El susține că acești bani i-au fost oferiți, ca „dar de nuntă” de invitații care au ales să fie alături de el și de soția sa, Ilinca, la nunta de la Măciuca.

În urmă cu câteva luni, George Simion declara că el și soția lui au cheltuit cea mai mare parte a banilor strânși la nuntă, iar din suma primită le-a mai rămas aproximativ 15.000 de euro.

„Cât s-a strâns… cât ne-a mai rămas, în sensul ăsta, 15.000 de euro. Facem un proiect de spital mobil”, spunea George Simion în luna martie.