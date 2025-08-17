Politica George Scarlat (AUR) acuză un„genocid etno-cultural” împotriva României rurale. Se vrea distrugerea satului românesc







George Scarlat, membru al partidului AUR, a lansat pe rețelele de socializare un mesaj dur la adresa guvernului condus de Ilie Bolojan, pe care îl acuză de „genocid etno-cultural” și de „distrugerea României rurale” prin măsuri care vizează atât învățământul din mediul rural, cât și agricultura. Generează un haos, crede acesta

Potrivit lui Scarlat, planul guvernamental ar presupune concedierea a 15.000 de cadre didactice și închiderea școlilor de la sate, sub denumirea oficială de „comasare”. El susține că elevii ar urma să fie transportați către școli din alte localități cu microbuze achiziționate prin fonduri europene din PNRR, dar acuză faptul că fondurile au fost deturnate printr-o schemă de achiziții supraevaluate.

„Cu banii europeni trebuiau cumpărate 3.200 de microbuze, însă s-au achiziționat doar 1.300, la prețuri umflate. Diferența a ajuns în conturile liberalilor. O firmă controlată politic, Aveuro International SRL, a câștigat 60% dintre licitații”, a afirmat Scarlat.

Acesta îl acuză direct pe Ilie Bolojan, fost președinte al Consiliului Județean Bihor, că ar fi girat asemenea achiziții. „Instituția condusă de austerul Bolojan a plătit 30 milioane lei pe 25 microbuze, adică 241.000 euro bucata, în condițiile în care prețul real era între 100.000 și 110.000 euro. Nu știu dacă este cinic sau prost, dar s-a mai și lăudat cu această realizare”, a adăugat Scarlat.

Parlamentarul AUR extinde critica și la nivel economic, acuzând guvernul că lovește direct în agricultori prin majorarea TVA-ului la carburanți și la apa pentru irigații, prin creșterea prețurilor la îngrășăminte și prin liberalizarea pieței energiei. În plus, susține că importurile masive de produse agroalimentare – fie din Ucraina, fie din alte state UE cu subvenții agricole mai mari – distrug competitivitatea fermierilor români.

„Desființarea școlii și a primăriei înseamnă desființarea comunei. Agricultorii sunt distruși economic, iar satul românesc este împins spre dispariție. Este o ofensivă ideologică împotriva unei lumi care nu poate fi reeducată pentru crearea ‘omului nou’”, a avertizat Scarlat, comparând situația actuală cu „luptele de clasă” din anii ’50, când regimul comunist a impus colectivizarea și deportările.