Monden George Burcea nu mai apare în serialul Wednesday, sezonul 2. Motivul deciziei: salariul uriaș pe care l-a cerut







Serialul „Wednesday”, care a devenit unul dintre cele mai urmărite pe Netflix, a avut în distribuție inițial doi actori români: George Burcea și Victor Dorobanțu. În primul sezon, ambii actori au fost parte din echipă, însă pentru cel de-al doilea sezon, doar Victor Dorobanțu și-a păstrat rolul.

Actorul finlandez Joonas Suotamo a preluat rolul interpretat anterior de George Burcea în serialul „Wednesday”. Suotamo, cunoscut pentru cariera sa, și-a câștigat recunoașterea internațională prin portretizarea personajului Chewbacca în filmele din franciza „Star Wars”, precum „The Last Jedi”, „Solo: A Star Wars Story” și „The Rise of Skywalker”.

George Burcea a avut în primul sezon rolul lui Lurch, majordomul familiei Addams, în timp ce Victor Dorobanțu a interpretat personajul „Thing” („Mânuță”) și a continuat în același rol și în sezonul al doilea.

Fanii au observat rapid această schimbare și s-au întrebat care sunt motivele din spatele deciziei producătorilor. În urmă cu mai bine de un an, George Burcea a explicat că a decis să nu mai participe la proiect din cauza unor motive personale și manageriale.

Pentru al doilea sezon, însă, acesta ar fi solicitat o sumă mai mare, 300.000 de euro pe episod. Propunerea nu a fost acceptată, iar în urma acestui impas, George Burcea a decis să renunțe la rol.

În plus, surse apropiate producției susțin că actorul și-ar fi dorit să aibă o influență mai mare asupra dezvoltării personajului Lurch încă din primul sezon. Această dorință nu a fost agreată de regizorul Tim Burton, ceea ce ar fi contribuit la decizia actorului de a părăsi proiectul, potrivit contului Stargossip Top.

Actorii Misty și George Burcea fac parte din distribuția comediei „Vasile și nava spațială”, considerat primul film SF românesc care beneficiază de efecte speciale complexe și machiaj profesionist, după cum precizează regizorul Alin Panc.

Filmul prezintă povestea unui extraterestru sosit pe Terra cu misiunea de a distruge planeta, dar care ajunge să lege o prietenie neașteptată cu trei bărbați din Ardeal, toți purtând numele Vasile, și cu celebrul lor cazan de țuică.

Pe lângă Misty și George Burcea, distribuția îi include pe Paula Chirilă, Sebastian Lupu, Sandu Pop (cunoscut drept Văru’ Săndel), George Remeș, Andra Stoicescu și chiar regizorul Alin Panc în rol secundar. Filmările au debutat în luna iulie, în Zalău, iar premiera peliculei este anunțată pentru 12 decembrie 2025, informează romaniatv.net.