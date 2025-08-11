Monden Surpriza din distribuția Wednesday, sezonul 2: Universul extins al familiei Addams prinde contur







Serialul Wednesday revine cu sezonul 2, prima parte fiind deja disponibilă online, urmând ca partea a doua să fie lansată pe 3 septembrie. Actrița Jenna Ortega își reia rolul principal și intră în pielea nonconformistei Wednesday Addams, adolescenta detectiv cu abilități supranaturale, în centrul unei noi povești misterioase de la Academia Nevermore.

Sezonul nou promite să dezvăluie o lume și mai amplă decât în prima parte, cu o distribuție îmbogățită și o intrigă mai complexă. Producătorul executiv Alfred Gough a precizat că noul sezon permite explorarea unor perspective extinse ale universului creat în jurul personajului Wednesday.

La rândul său, co-creatorul și showrunner-ul Miles Millar a subliniat că acest sezon beneficiază de un cadru mai vast și de mai multe resurse narative, ceea ce a oferit echipei de producție o libertate creativă sporită.

Printre noile personaje introduse se numără și bunica Hester Frump, interpretată de Joanna Lumley, care se alătură familiei Addams într-un portret de familie reîmprospătat, alături de Wednesday, Morticia (Catherine Zeta-Jones), Gomez (Luis Guzmán) și ceilalți membri ai clanului excentric. Sezonul aduce și o serie de noi figuri din cadrul Academiei Nevermore, care vor juca un rol important în evoluția acțiunii.

Wednesday Addams se întoarce la Academia Nevermore, locul pe care odinioară nu îl considera „acasă”, dar care acum devine scena unor confruntări cu inamici noi și situații imprevizibile. Personajul rămâne ancorat în stilul său unic – inteligentă și sarcastică.

În acest sezon, Jenna Ortega nu doar că își reia rolul, ci contribuie și din postura de producător. Actrița a declarat că implicarea la nivel creativ i-a oferit oportunitatea de a învăța direct din procesul de producție și de a influența anumite decizii legate de aspectul vizual și atmosfera serialului.

„Wednesday Addams este un personaj deosebit și o provocare fantastică pentru orice actor. Să o interpretez din nou a fost o experiență la fel de intensă și plină de satisfacții”, a spus Ortega, care a fost nominalizată anterior la Premiile Emmy pentru acest rol. Ea a adăugat că revenirea în pielea personajului i-a permis să exploreze mai adânc nuanțele sale psihologice și să se implice activ în dezvoltarea poveștii.

În afara acestui serial, Jenna Ortega a devenit o prezență constantă în producții din genul horror, fiind cunoscută pentru rolurile sale din You (sezonul 2), The Babysitter: Killer Queen, Scream (V și VI), X, precum și din viitorul film Beetlejuice semnat de Tim Burton, informează netflix.com.