George Buhnici lovește din nou. „Nimeni nu vrea să iasă la muncă, atâta vreme cât are bani!”

După ce a criticat femeile cu celulită și cu câteva kilograme în plus, George Buhnici a criticat românii care nu au loc de muncă. El a declarat că suntem un popor leneș și că scumpirile îi vor face pe mulți să renunțe la confort și să treacă la treabă.

„Nimeni nu vrea să iasă la muncă, atâta vreme cât are bani de cheltuit. Problema e că banii nu au valoare doar pentru că scrie pe ei. De aceea, scumpirile sunt singura metodă să scoți planeta la muncă după ce am aflat cu toții că se poate munci altfel sau mai puțin”, este postarea lui George Buhnici.

El a mai declarat că nu este influencer, ci un jurnalist cu multe responsabilități. „Vă rog frumos să nu-mi mai spuneți influencer. Eu sunt jurnalist și nu am sponsori. Eu lucrez într-o companie de media care are taxele la zi, are salariați, are un sediu. Nu sunt un influencer. Firmele care au contract cu mine nu sunt sponsorii mei. Nu sunt o persoană de moravuri ușoare care are sponsori. Sunt un creator, un jurnalist, un om care are echipă, care plătește salarii”, a precizat George Buhnici.

George Buhnici, implicat într-un nou scandal

În urmă cu câteva săptămâni, George Buhnici a mai declarat că doar bărbații muncesc și că femeile trebuie să își asume acest lucru. „Bărbații fac muncile cele mai grele, mai periculoase, mai departe de casă. Câștigă salarii mai mari, dar aduc aproape tot în bugetul familiei. Au sănătatea șvaițer de obicei după 45 și mor majoritar prin infarct, pentru că se cred de fier și nu se îngrijesc. Care e sexul mai tare?‘, a scris George Buhnici pe rețelele de socializare.

Internauții au fost extrem de deranjați de afirmațiile lui și au luat atitudine. Aceștia au declarat că George Buhnici generaliează prea mult și că nimeni nu este în măsură să critice oamenii, mai ales dacă nu îi cunoaște.

„Generalizezi și spui lucruri false. Asta cu – mor majoritar prin infarct – chiar e falsă. Și ți-ai da seama că e așa la un simplu search pe Google. Nu e niciunul sexul mai tare. Nu despre asta e vorba! Pui problema cel puțin aiurea/ Omule ai 40 de ani și încă vrei să dovedești ca bărbații sunt mai puternici decât femeile. Nu te face bărbat că stai și îți verși frustrările pe internet în loc să tai lemne ca un bărbat ce zici tu ca ești.

Te-ai găsit în subiectul ăsta. Nu ți-e rusine să zici chestiile astea din confortul căsuței tale, în spatele monitoarelor dând din gură și arătând cu degetul la camera de filmat?/ În SUA ai face carieră ca mâna dreaptă a lui Trump. Mută-te urgent acolo”, sunt unele dintre mesajele internauților.