Genova, echipa de fotbal cu doi jucători români. Clubul are 130 ani și pare să își recâștige din faimă

Ulterior lucrurile s-au schimbat, englezii au lăsat cricketul pe locul doi și au marșat pe fotbal. Așa se face că în1897 secțiunea de fotbal a clubului, deja existentă din 1893, a devenit predominantă. Genova devine printre cele mai vechi echipe italiene. Istoria echipei a fost presărată și cu succese, dar și cu eșecuri.

Însă din 2006, lucrurile au început să evolueze pozitiv. După ce retrogradase în seria B, Genova se întoarce în seria A. Unul dintre cei mai importanți jucători ai ultimei perioade a fost atacantul argentinian Diego Milito. A contribuit foarte mult la un sezon foarte reușit, în care grifonii roș-albaștri genovezi s-au clasat pe locul cinci.

Și și-au asigurat un loc UEFA, câștigând în același timp ambele derby-uri împotriva AA Roma, AC Milan și Juventus. În acest moment bugetul echipei este de peste 27 de milioane de lire sterline. Iar printre jucători se numără și doi români.

Românii de la Genova

Unul dintre ei este George Pușcas. Acesta are un salariu anual de 698 de lire sterline și o cotă de piață de 2,5 milioane de euro. Celălalt jucător român este fundașul Radu Drăgușin. Acesta are un salariu anual de peste 800 de mii de lire sterine și are o cotă de piață de peste 10 milioane de euro. Cel mai bine plătit jucător al echipei este Kevin Strootman.

Acesta are un salariu anual de 2, 2 milioane de lire. Următorul pe lista jucătorilor bine plătiți este Matteo Retegui care are un salariu anual de 1.9 milioane de lire sterline. Cota lui de piață este de 16 milioane de euro. Milan Badelj este jucătorul care se află pe locul trei în topul celor mai bine plătiți.

El are un salariu de 1.5 milioane de lire. Echipa are nu mai puțin de 36 de jucători pe ștatul pe plată. Stefano Sabelli este jucătorul cu salariul cel mai mic, anume puțin peste 400 de mii de lire sterline pe an.