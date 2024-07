International Generalul rus Magomed Khandayev a murit subit la 61 de ani. Apar multe semne de întrebare







Rusia. Generalul rus Magomed Khandayev, martor cheie într-unul dintre cele mai mari scandaluri de corupție din armata rusă, a murit subit la vârsta de 61 de ani.

Generalul rus avea legături cu ofițerii recent anchetați

Generalul Magomed Khandayev, care ocupa funcția de șef al Direcției de expertiză de stat a Ministerului rus al Apărării, lucra sub comanda ministrului adjunct al Apărării, Timur Ivanov, recent arestat sub acuzația de corupție, potrivit publicației The Sun.

Trupul neînsuflețit al generalului a fost transportat din Moscova în satul său natal, Genta, din districtul Shamilsky, Daghestan. Cauza decesului nu a fost încă dezvăluită.

Publicațiile ruse au relatat că Khandayev avea „legături strânse cu oficiali de rang înalt ale căror activități au atras recent atenția anchetatorilor ruși”, iar moartea sa „ridică semne de întrebare pe fondul recentelor epurări în rândul liderilor de rang înalt ai Ministerului Apărării pentru scandaluri de corupție”. Sursele afirmă că „moartea generalului este, cu siguranță, convenabilă pentru cei care caută să acopere urmele schemelor de corupție din Ministerul Apărării”.

Investigații și arestări în armata rusă

În luna mai, adjunctul șefului statului major rus, generalul rus Vadim Șamarin, a fost reținut sub suspiciunea de luare de mită la scară mare, alăturându-se altor înalți responsabili din domeniul apărării arestați recent. Printre aceștia se numără generalul locotenent Iuri Kuznețov, șeful personalului la Ministerul Apărării, și general maiorul Ivan Popov, fost comandant al Armatei a 58-a a Rusiei. Aceste arestări marchează cel mai mare scandal din guvernul rus din ultimii ani și semnalează un efort major de a combate corupția în atribuirea contractelor militare, comentează Reuters.

În plus, au fost arestate alte trei persoane: un prieten al lui Ivanov, un manager al unei companii de construcții care ar fi plătit mită și un fost șef al mai multor companii subordonate Ministerului Apărării.