Corupție la Kremlin. FSB începe epurarea generalilor din Ministerul Apărării

„FSB şi-a înfipt în sfârşit dinţii în Ministerul Apărării şi în Statul Major General”, a declarat căpitanul John Foreman, fost ataşat militar britanic la Moscova.

One of the dozens of insane mansions owned by Russia's Deputy Defense Minister Timur Ivanov until 4 days ago when Putin decided he would take all these things for himself.

Ivanov is considered to likely the 3rd richest person in Russia. pic.twitter.com/yERZppk9D8

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) April 26, 2024