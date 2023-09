Exclusiv. Generalul Augustin Bărăscu invitat surpriză în podcastul Legea Junglei. Dezvăluiri despre Codruț Marta

Generalul Augustin Bărăscu a fost invitatul surpriză în podcastul „Legea Junglei” realizat de jurnalistul Laurențiu Dan Ionescu pe canalul de YouTube „Hai România”. A fost numit la conducerea Oficiului Național pentru Protecția Martorilor în anul 2003. În podcast, intitulat „Legea Junglei și Statul Paralel”, generalul a vorbit despre cariera sa, dar și despre lupta pe care a purtat-o cu structurile „statului paralel” în justiție.

După opt ani de procese și cinci luni petrecute în arest, generalul Augustin-Adrian Bărăscu a fost achitat definitiv în instanță. El a dat detalii despre coșmarul pe care l-a traversat. Iar asta, după cum spune realizatorul podcastului,, dintr-un capriciu al procuroarei DNA Florentina Mirică. De asemenea, a făcut dezvăluiri despre Codruț Marta, fostul șef de cabinet al lui Sorin Blejnar. Augustin-Adrian Bărăscu a povestit despre Marta că era în viață în anul 2015 și, mai mult, a cerut să intre în programul de protecție a martorilor.

Jurnalistul Laurențiu Dan Ionescu a ținut secret numele invitatului său, sporind tensiunea din jurul acestei ediții a podcastului. El a vorbit despre această decizie într-o postare pe contul său de Facebook.

„Am ținut secret invitatul meu de astăzi până când l-am văzut ajuns în studiou. O să întelegeți de ce. Este vorba despre generalul în rezervă Adrian Augustin Bărăscu, fostul director al Oficiului Național pentru Protecția Martorilor. Este prima oară când apare in presă după achitarea definitivă. A stat 5 luni arestat și 8 ani în procese, din cauza unui moft al procuroarei DNA Florentina Mirică. De la domnul general veți afla că Codruț Marta traia in 2015 si a vrut sa intre in programul de protectie al martorilor. Va astept de la ora 12 la emisiunea Legea Junglei, pe platforma EVZ Hai România!”, a scris jurnalistul Laurențiu Dan Ionescu pe canalul Hai România.