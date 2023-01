Garsoniera care costă doar 4.000 de euro. Zonele din țară unde poți găsi locuințe la prețuri foarte mici

Românii pot să devină proprietarii unei garsoniere dacă sunt dispuși să plătească 4.000 de euro sau chiar mai puțin. Poate îți sună imposibil, dar acest lucru se întâmplă chiar într-o zonă din România. Chiar dacă prețurile pentru garsoniere sau apartamente au crescut destul de mult în ultima vreme, există și regiuni care fac excepție de la această tendință.

În orașul Tulcea pot fi găsite locuințe cu prețuri foarte scăzute. Acest lucru se întâmplă și pentru că este o zonă industrială și pentru că Tulcea este un port important pentru navele cu pasageri și pentru navele care transportă produse industriale și materii prime. În acest oraș trăiesc aproximativ 68.608 locuitori. Pe una dintre cele mai folosite și cunoscute platforme de vânzări din România apare un anunț despre o garsonieră care costă doar 20.000 de lei.

Proprietarul locuinței spune că garsoniera este una nedecomandată și că are o suprafață de 21 de metri pătrați. Garsoniera se află la etajul șapte al unui bloc cu șapte nivele construit între anii 1977 – 1990. Proprietarul mai spune că locuința este contorizată indivudual la apă. În plus, în suma cerută este inclusă și o boxă care se află la același etaj. „Vând garsonieră, zona Dallas, etaj 6 din 7, contorizată individual la apă, plus boxă la același etaj”, este mesajul postat pe OLX.

Unde poți să găsești o garsonieră la doar 3.750 de euro

Pe această platformă sunt prezente mai multe anunțuri de acest gen. Cei care sunt răbdători pot găsi adevărate oferte pe OLX. Tot în categoria locuințelor ieftine intră și o garsonieră pe care o poți achiziționa la prețul unei mașini. Locuința are 27 de metri pătrați și se află la etajul patru al unui bloc din orașul Lupeni, județul Hunedoara.

„Garsoniera face parte dintr-un bloc cu 4 etaje și 2 scări. Ansamblul rezidențial dispune de rețea urbană de energie electrică, apă, termoficare. Structura blocului este din beton armat, cu închideri plăci prefabricate beton, planșee din beton armat, acoperiș tip șarpantă de lemn acoperit cu plăci azbociment, ușa acces bloc din metal cu geam simplu și interfon montat. Blocul nu este reabiliat.”, este anunțul postat pe OLX, potrivit Cancan.ro.