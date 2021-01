Garda Națională a fost bună cât a asigurat securitatea învestirii lui Joe Biden ca președinte. Acum, soldații pot fi aruncați ca niște cârpe

Potrivit unei surse citate de Breitbart, reprezentantul Democrat Will Keating, a raporta autorităților Capitoliului joi că a văzut un gardist la Dunkin Donuts fără mască.

Când Keating i-a atras atenția că măștile sunt obligatorii în clădirile federale, militarul i-a răspuns:

Comandanții Gărzii Naționale încearcă acum să-l identifice pe rebel, a mai informat sursa citată.

Miercuri, Keating mulțumea Gărzii Naționale pentru devotament și abnegație.

Grateful for the opportunity today to thank some of the members of @TheNationsFirst deployed to DC from MA. Thank you to all the guardsmen and guardswomen (from all 54 guards) who have stepped away from family and work to protect the seat of our democracy. A job well done! pic.twitter.com/jEpd8SJ6NT

— Congressman Bill Keating (@USRepKeating) January 20, 2021