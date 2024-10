Sport Garbine Muguruza s-a căsătorit cu un afacerist de succes. Imagini de la marele eveniment







Garbine Muguruza, fost număr 1 mondial şi de două ori campioană de Grand Slam la simplu, s-a căsătorit cu Arthur Borges în Spania. Jucătoarea de tenis și afaceristul formează s-au cunoscut în 2021, când aceasta concura la US Open, la New York.

Cum și-a cunoscut Garbine Muguruza soțul

Arthur Borges a văzut-o pe campioană pe stradă și i-a spus că îi ține pumnii la US Open. Cuplul s-a logodit anul trecut în Marbella. Jucătoarea de tenis a declarat că a fost dragoste la prima vedere și că a știut imediat că el este alesul.

„Este un film total”, a spus ea. „Am ştiut că mă voi căsători cu el chiar înainte să mă ceară în căsătorie. Când ne-am întâlnit, a fost dragoste la prima vedere şi ne-am dat seama foarte repede că suntem un cuplu ideal.”

Muguruza a primit felicitări din partea colegelor sale din circuitul Hologic WTA, inclusiv Ons Jabeur, Angelique Kerber şi Caroline Garcia. Fosta sa parteneră de dublu, Carla Suarez Navarro, şi antrenoarea sa, Conchita Martinez, au fost prezene la marele eveniment.

Garbine Muguruza s-a retras din tenis

Muguruza, fosta nr. 1 mondial și de două ori campioană de Grand Slam, și-a anunțat retragerea din tenis la vârsta de 30 de ani. Ultimul meci al campioanei s-a soldat cu o înfrângere în fața cehoaicei Linda Noskova la WTA 250 din Lyon, Franța, pe 31 ianuarie 2023. De atunci jucătoarea spaniolă nu a mai participat la niciun turneu.

„A sosit momentul retragerii mele. Am ajuns până aici. Povestea mea în acest sport a fost fantastică. Am împlinit multe vise pe care le aveam când eram copil”, a spus ea.

A rezistat în tenis timp de 25 de ani

Garbine Muguruza a mai spus că este mândră că a rezistat în tenis timp de 25 de ani și că a câștigat numeroase meciuri.

„Cuvântul retragere sună foarte puternic, pentru că am totuşi 30 de ani, dar sunt 25 de ani de când am început să joc tenis, în care am reuşit atât de multe. Mă simt mândră că am reuşit, că am rezistat atunci când îţi stabileşti un obiectiv rezistând în momentele dificile, dar şi în cele bune, asta este fără îndoială ceea ce mă face să mă simt cea mai mândră”, a mai afirmat Muguruza.