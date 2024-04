Sport Muguruza se retrage. Joacă tenis de 25 de ani: „Mă simt mândră că am reuşit, că am rezistat”







Muguruza, fosta nr. 1 mondial și de două ori campioană de Grand Slam, și-a anunțat retragerea din tenis la vârsta de 30 de ani. Muguruza are în palmares, între altele, titlul la Roland Garros (2016) şi la Wimbledon (2017), precum şi cel de la Turneul Campioanelor (2021).

Muguruza: „Mă simt mândră că am reuşit, că am rezistat”

Ultimul meci al lui Muguruza s-a soldat cu o înfrângere în fața cehoaicei Linda Noskova la WTA 250 din Lyon, Franța, pe 31 ianuarie 2023. De atunci jucătoarea spaniolă nu a mai participat la niciun turneu.

„A sosit momentul retragerii mele. Am ajuns până aici. Povestea mea în acest sport a fost fantastică. Am împlinit multe vise pe care le aveam când eram copil”.

Muguruza. Sursa foto: Facebook

Muguruza a mai declarat în conferința de presă că este mândră de ea deoarece a reușit să reziste atâția ani în tenis.

„Cuvântul retragere sună foarte puternic, pentru că am totuşi 30 de ani, dar sunt 25 de ani de când am început să joc tenis, în care am reuşit atât de multe. Mă simt mândră că am reuşit, că am rezistat atunci când îţi stabileşti un obiectiv rezistând în momentele dificile, dar şi în cele bune, asta este fără îndoială ceea ce mă face să mă simt cea mai mândră”, a mai afirmat Muguruza.

Muguruza. Sursa foto: Facebook

Urmează să se căsătorească cu Arthur Borges

Muguruza a anunțat încă din aprilie anul trecut că are intenția de a se retrage din tenis invocând dorința de a petrece mai mult timp cu familia și prietenii. Ea și-a anunțat logodna cu Arthur Borges, pe care l-a cunoscut în New York în timpul US Open, primăvara trecută, și urmează să se căsătorească.

„Am luat decizia încetul cu încetul. Aceste luni au fost esenţiale. Am primit cu braţele deschise această pauză. În fiecare zi mă simţeam mai bine şi nu mi-a fost dor de disciplina şi dificultatea vieţii pe care o aveam înainte. A fost progresiv şi ceea ce îmi doresc cel mai mult este să mă uit la următorul meu capitol şi nu atât la cel din tenis pe care îl ştim deja”, scrie tennis.com.