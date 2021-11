Turneul Campioanelor s-a încheiat! Garbine Muguruza a reușit cea mai mare performanță adusă Spaniei

Miercuri seara, la Guadalajara, s-a disputat finala de tenis din Turneul Campioanelor. Cele două finaliste au fost Garbine Muguruza, locul 5 WTA, și Anett Kontaveit, numărul 8 mondial. Disputa a durat o oră și 38 de minute, iar victorioasă a ieșit jucătoarea de origine spaniolă, care a reușit să se impună în ambele partide în fața estonei. Scorul final a fost de 6-3, 7-5 și i-a adus lui Muguruza cel de-al treilea trofeu câștigat în acest an.

Jucătoarea de tenis profesionist a reușit să facă senzație în acest sezon, ieșind victorioasă din trei turnee de Grand Slam. După Dubai și Chicago, sportiva de origine spaniolă a reușit să își adune în palmares și trofeul de la Turneul Campioanelor. Este pentru prima dată când Spania urcă pe locul 1 în acest turneu. Garbine Muguruza are până în prezent 10 trofee obținute la simplu.

“În acest moment mă simt extrem de fericită şi uşurată, pentru că este un turneu la care am avut probleme la început, iar apoi am reuşit să joc bine. Înseamnă mult pentru mine să câştig un turneu atât de mare în America Latină. Este pur şi simplu perfect. Sunt fericită că mi-am demonstrat mie însămi din nou că pot fi cea mai bună, că pot fi ‘maestra’, cum spunem noi în spaniolă. Este o recompensă pentru n an atât de pung. Eu şi echipa mea am muncit mult. Acest trofeu, acum, aici, aici… este cel mai frumos sentiment. Nici măcar clasamentul. Doar pur şi simplu să îl ating şi să îl duc acasă. Este un fel de a spus: ‘Am reuşit’”, a declarat Garbine Muguruza după finală.

Victoria de la Guadalajara nu îi aduce doar un trofeu sportivei de origine spaniolă. Pe lângă banii din conturi care s-au tot adunat în acest sezon în urma victoriilor obținute, Garbine Muguruza va urca și două locuri în topul mondial, ajungând pe locul 3 WTA. Spaniola a ocupat, în 2017, locul 2 mondial.