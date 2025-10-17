Social

Gâlcă, speriat rău de explozia din Rahova. Tatăl său locuiește în blocul vecin

Comentează știrea
Gâlcă, speriat rău de explozia din Rahova. Tatăl său locuiește în blocul vecinCostel Gâlcă. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

O explozie puternică a avut loc vineri dimineață într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, situat în sectorul 5 al Capitalei. Cel puțin trei persoane au murit, iar alte 13 au fost transportate de urgență la spital. Tatăl lui Gâlcă locuiește și se ocupă de administrarea unei scări din blocul de pe Calea Rahovei nr. 317, aflată chiar lângă cea unde s-a produs explozia. „Costel l-a sunat imediat ce a aflat de explozia din bloc”, a afirmat o sursă apropiată  a antrenorului, pentru golazo.ro.

Costel Gâlcă și-a sunat imediat tatăl

Tatăl lui Gâlcă locuiește și administrează o scară a blocului de pe Calea Rahovei nr. 317, aflată chiar lângă cea unde a avut loc explozia.

Surse apropiate antrenorului au declarat pentru golazo.ro că acesta a copilărit în acel bloc și și-a sunat imediat tatăl pentru a se asigura că este în siguranță.

„Tatăl lui e în regula, nu a pățit nimic. Costel l-a sunat imediat ce a aflat de explozia din bloc. Din fericire pentru ei, tatăl lui a răspuns și l-a asigurat ca e sănătos. Dar până atunci și-a făcut probleme (n.r. Costel Gâlcă), pentru că recunoscuse blocul și îi era teamă de ceva rău”, au mai adăugat sursele menționate anterior.

Produs retras de la vânzare din magazinele Carrefour. Cumpărătorii, sfătuiți să nu îl consume
Produs retras de la vânzare din magazinele Carrefour. Cumpărătorii, sfătuiți să nu îl consume
De ce nu au românii apă gratuită la robinet. Șeful Companiei de Apă Someș SA: Noi o plătim de două ori
De ce nu au românii apă gratuită la robinet. Șeful Companiei de Apă Someș SA: Noi o plătim de două ori

Raed Arafat, despre cauza exploziei

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a declarat că explozia a fost cel mai probabil provocată de o acumulare de gaz. Mai mulți locatari au spus că în bloc se simțea un miros puternic de gaz încă de joi dimineață.

explozie

Explozie. Sursa foto: INQUAM/Tudor Pana

Agenția Națională pentru Reglementare în Energie (ANRE) a anunțat că Distrigaz a întrerupt alimentarea cu gaz la blocul unde s-a produs explozia, cu o zi înainte de incident: „S-a constatat că sigiliul era rupt”.

Trei persoane au murit

Trei persoane au murit, iar alte 13 au fost transportate la spitale din Capitală în urma exploziei.

La Spitalul Bagdasar-Arseni au ajuns un bărbat de 56 de ani și o femeie de 78 de ani, la Spitalul Universitar au fost duse șase victime, iar la Spitalul Floreasca au fost preluate trei persoane – un bărbat de 63 de ani, o femeie de 56 de ani și un alt bărbat de 56 de ani. La Spitalul Grigore Alexandrescu au fost internați doi adolescenți, un băiat de 15 ani și o fată de 17 ani, după cum a anunțat Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Poliția Capitalei a anunțat, printr-un comunicat de presă, că a fost deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă care a dus la producerea unui dezastru. Dosarul a fost deschis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 și a fost preluat ulterior de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:54 - Produs retras de la vânzare din magazinele Carrefour. Cumpărătorii, sfătuiți să nu îl consume
17:47 - Nigel Farage îl critică pe Putin și cere măsuri mai dure contre Rusiei
17:39 - Explozia din Rahova. Locatar: Firma de gaz a rupt sigiliul și a dat drumul la gaze. Reacția companiei care a făcut ve...
17:31 - De ce nu au românii apă gratuită la robinet. Șeful Companiei de Apă Someș SA: Noi o plătim de două ori
17:19 - Carmen de la Sălciua, pe mâna medicilor. Ce s-a întâmplat
17:14 - Lista străzilor vizate de oprirea gazelor după explozia din Rahova

HAI România!

George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
Primul producător de termostate smart din România. Cum se diminuează pierderile din rețelele de gaze
Primul producător de termostate smart din România. Cum se diminuează pierderile din rețelele de gaze

Proiecte speciale