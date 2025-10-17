Gâlcă, speriat rău de explozia din Rahova. Tatăl său locuiește în blocul vecin

O explozie puternică a avut loc vineri dimineață într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, situat în sectorul 5 al Capitalei. Cel puțin trei persoane au murit, iar alte 13 au fost transportate de urgență la spital. Tatăl lui Gâlcă locuiește și se ocupă de administrarea unei scări din blocul de pe Calea Rahovei nr. 317, aflată chiar lângă cea unde s-a produs explozia. „Costel l-a sunat imediat ce a aflat de explozia din bloc”, a afirmat o sursă apropiată a antrenorului, pentru golazo.ro.

Tatăl lui Gâlcă locuiește și administrează o scară a blocului de pe Calea Rahovei nr. 317, aflată chiar lângă cea unde a avut loc explozia.

Surse apropiate antrenorului au declarat pentru golazo.ro că acesta a copilărit în acel bloc și și-a sunat imediat tatăl pentru a se asigura că este în siguranță.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a declarat că explozia a fost cel mai probabil provocată de o acumulare de gaz. Mai mulți locatari au spus că în bloc se simțea un miros puternic de gaz încă de joi dimineață.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energie (ANRE) a anunțat că Distrigaz a întrerupt alimentarea cu gaz la blocul unde s-a produs explozia, cu o zi înainte de incident: „S-a constatat că sigiliul era rupt”.

Trei persoane au murit, iar alte 13 au fost transportate la spitale din Capitală în urma exploziei.

La Spitalul Bagdasar-Arseni au ajuns un bărbat de 56 de ani și o femeie de 78 de ani, la Spitalul Universitar au fost duse șase victime, iar la Spitalul Floreasca au fost preluate trei persoane – un bărbat de 63 de ani, o femeie de 56 de ani și un alt bărbat de 56 de ani. La Spitalul Grigore Alexandrescu au fost internați doi adolescenți, un băiat de 15 ani și o fată de 17 ani, după cum a anunțat Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Poliția Capitalei a anunțat, printr-un comunicat de presă, că a fost deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă care a dus la producerea unui dezastru. Dosarul a fost deschis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 și a fost preluat ulterior de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.