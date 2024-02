Galatia 2024. Inteligența Artificială shimbă modul de abordare a medicinii

Galatia 2024. Ca și la edițiile precedente, vor participe medici psihiatri din țară și străinătate, medici de familie, medici din alte specialități care ajung în contact cu problematica psihiatriei, farmaciști, psihologi, filosofi, sociologi, asistenți medicali, dar și specialiști din alte domenii de activitate. Prin tematica abordată, speakeri renumiți vor aduce într-un format dinamic, ca și la edițiile anterioare, cele mai noi informații, practici și tendințe din domeniu.

Galatia 2024. „Interdisciplinaritatea în Psihiatrie și Inteligența Artificială”

„Omenirea a intrat într-o noua etapă: cea a inteligenței artificiale. Poate că la început mulți dintre noi am privit cu speticism această adevărată revoluție a informaticii. Treptat, însă, Inteligența Artificială și-a demonstrat utilitatea pe scară largă în știință, inclusiv în domeniul medicinei. Și, pentru că am încercat mereu să abordăm despre cele mai fierbinți subiecte ale științei, în acest an tema centrală a conferinței va fi „Interdisciplinaritatea în Psihiatrie și Inteligența Artificială”, o fuziune provocatoare care deschide posibilități extraordinare pentru progresul în sănătatea mintală.

Vom avea și o secțiune specială dedicată prezentării modalităților de realizare a studiilor clinice. Această temă aduce în prim-plan inovații și cercetări de ultimă oră în domeniul farmaceutic, progresul științific și aplicabilitatea practică în domeniul medical. Lumea se schimbă încontinuu, iar datoria noastră este aceea de a ține pasul cu vremurile și de a valorifica la maximum progresele din domeniul informaticii”, a declarat Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară, medic primar psihiatru, președintele Conferinței.

Burse de studiu „Prof. Univ. Dr. Marin Burlea”

Anul acesta vor fi acordate și Burse de studiu „Prof. Univ. Dr. Marin Burlea” pentru copiii defavorizați din sistemul de protecție a copilului, cu rezultate bune la învățătură. Un omagiu adus marelui Profesor, de către organizatorii și colaboratorii evenementului. Astfel, câte cinci copii din Județele Galați și Brăila vor beneficia de burse lunare, în valoare de 500 de lei, timp de un an.

Evenimentul este organizat de Universitatea Dunărea de Jos Galați – Facultatea de Medicină și Farmacie – și Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna”, în parteneriat cu Universitatea „Danubius” Galați, Colegiul Medicilor din România, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” – Iași, Colegiul Psihologilor din România, Colegiul Farmaciștilor din România, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România și Academia Română.

Înscrieri: https://lapsihiatru.ro/inscriere-conferinta-galatia-2024/