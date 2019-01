„Galacticii” gravitează în galaxia mediocrității

Real Madrid a început cu stângul anul în La Liga. Elevii lui Solari au fost învinși chiar pe „Santiago Bernabeu”, de Real Sociedad, scor 0-2, meci pe care l-au terminat în inferioritate numerică, iar arbitrajul a fost pus la zid.





Real Madrid nu se regăsește nici acum după plecările „granzilor” Zinedine Zidane și Cristiano Ronaldo. Duminică, „galacticii” au fost învinși surpinzător de bascii de la Real Sociedad, pe teren propriu, scor 0-2. Oaspeții au plecat cu toate cele trei puncte de la Madrid, grație reușitelor lui Willian Jose, din penalty (în minutul 3), și Ruben Pardo (83), dar Realul a terminat meciul în genunchi, mai ales că Lucas Vasquez a fost eliminat cu o oră înainte de ultimul fluier.

VAR, inamic pentru Real

Arbitrajul a fost pus la zid imediat după joc, dar acest lucru nu salvează deloc prestația slabă a campioanei Europei și din acest început de an. La scorul de 0-1, lui Real i s-a refuzat un penalty clar, iar ziarele de casă ale trupei madrilene, As și Marca, au pus la zid brigada de arbitri de pe „Bernabeu”. „Centralul” Munuera Montero nu a consultat VAR-ul (sistemul de arbitraj video), deși Vinicus a fost agățat în careu de portarul lui Sociedad. „Munuera şi VAR-ul i-au înghiţit un penalty clar lui Vinicius”, au notat cei de la As. „E un penalty cât se poate de clar. Munuera Montero a făcut o greșeală, dar eroarea și mai mare e a lui Melero Lopez, cel răspunzător de VAR. Să faci o eroare în dinamica jocului e de înţeles, se întâmplă. Dar să revezi faza cu încetinitorul şi să nu revii asupra deciziei, asta e rea voinţă”, a scris Iturralde Gonzalez, expertul celor de la As în materie de arbitraj. De partea cealaltă, Marca a titrat „VAR-ul și Madridul lui Solari, niște ruine. Imaginile spun totul. Intervenţia lui Rulli asupra adversarului e clară. Portarul ar fi trebuit să vadă cartonaşul galben”.

Acesta a fost al doilea rezultat-bombă înregistrat de Real Madrid, după ce în prima etapă din 2019 a remizat, scor 2-2, pe terenul lui Villarreal. Acum, trupa madrilenă este pe locul 5 în La Liga, la 10 puncte în urma liderului Barcelona, iar fanii Realului pare că și-au pierdut răbdarea și cu tehnicianul Santiago Solari, cel care abia l-a înlocuit pe Julen Lopetegui.

Modrici a răbufnit: „Jucăm ca un rahat în fiecare meci”

Înfrângerea de duminică l-a scos din minți și pe cel mai valoros jucător al Realului, Luka Modrici. Croatul, câștigătorul trofeului „Balonul de Aur”, a aruncat cuvinte grele după meci. „Jucăm ca un rahat în fiecare meci, ne lipsește concentrarea și golul. Sunt oameni care decid, dar mingea nu intra în poartă nici înainte de asta, trebuie să fim mai puternici în fața porții. Problema noastră este lipsa de concentrare la începutul meciului și colaborarea din teren. Sunt jucători care nu joacă la cel mai înalt nivel al lor, mă refer și la mine. Există motive pentru ceea ce se întâmplă, trebuie să vedem ce se întâmplă și să ne asumăm responsabilități, să colaborăm mai mult în teren, să îmbunătățim jocul de la meci la meci”, a tunat Modrici. „În momentul ăsta al sezonului trebuie să fim mai uniți ca niciodată. Am mai avut astfel de probleme și în trecut, dar am reușit să le depășim. Echipa are nevoie de o schimbare, avem nevoie de soluții, de o reacție. Competiția devine din ce în ce mai complicată. Nu ducem lipsă de dorință, toți suntem vrem să câștigăm. Nu poate fi sfârșitul unei ere”, a reacționat și Sergio Ramos, căpitanul Realului.

Numele de Botez INTERZISE de Biserica! Ce nume sa nu-i pui NICIODATA copilului

Pagina 1 din 1