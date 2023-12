Gala Premiilor Capital. Radu Filip, Altex: „Este un premiu care certifică evoluția spectaculoasă a companiei”

Premiul primit de către companie a fost pentru „Dublarea cifrei de afaceri în ultimii cinci ani”.

„În numele companiei Altex aș vrea să mulțumesc revistei Capital pentru acest premiu. Este un premiu extraordinar de frumos care până la urmă certifică evoluția spectaculoasă a companiei Altex în ultimii ani. Aș putea mulțumesc în acest moment tuturor colegilor noștri, celor care s-au implicat activ în toate momentele grele ale companiei care și-au arătat devotamentul și care, alături de noi, au dat tot ce e mai bun din ei pentru a avea cele mai bune rezultate. Nu în ultimul rând, aș dori să mulțumim clienților pentru încrederea acordată unui brand al unei companii cu capital 100% românesc.

Dacă vorbim puțin de anii trecuți, că discutam de ultimii 5 ani, știm cu toții că am avut diverse situații dificile. Vorbim de pandemie, încă n-am trecut de război, am trecut printr-o criză energetică, prin creșteri de dobânzi la credite, prin creșteri de taxe și impozite, și în tot acest timp, noi a trebuit să ne adaptăm situației. Am avut o strategie clară. Pe de altă parte, în fiecare moment, în fiecare zi, noi a trebuit să ne adaptăm noii situații apărute și să ne conformăm la nou realitate. Am deschis în toți anii aștia magazine fizice în fiecare an, magazine fizice.

Am investit foarte mult în zona de online. Online-ul a crescut foarte mult și am accelerat investiția în perioada pandemie. Am fost puțini forțați să investim semnificativ. Am făcut-o în așa fel încât sinergia dintre magazinele fizice și magazinele online să fie clare, clientul să nu simtă diferența achiziție dintre mediul online și mediul fizic. Apoi, am venit cu o gamă extinsă de produse. Am încercat să controlăm în permanență costurile, spuneam de criza energetică.

Imediat în acel moment, am reușit să instalăm în cel mai scurt timp mai multe panouri fotovoltaice pe toate magazinele proprietate și pe depozite, astfel încât să reducem costurile cu energia electrică. Am avut investiții de peste 8 milioane de euro în acest aspect. Apoi, am îmbunătățit serviciile în permanență pentru clienți. Avem servicii de credite directă în magazin, servicii de asigurări ,de transport, de livrare la domiciliu.

„În viitor, ne dorim să continuăm pe aceeași direcție”

Discutam mai devreme cu partea de reciclare. În momentul de față, Altex este compania din România care colectează cea mai mare cantitate de deșeuri electrice, electrocasnice din România cu scopul de a recicla corect. Adunăm în jur de 20 de mii de tone în fiecare an în acest domeniu. Noi am încercat să reducem foarte mult cheltuieli, astfel încât să reușim să ne menținem, să ne respectăm promisiunea față de client, de a oferi cel mai mic preț din România. Toate la un loc ne-au dus ca în 2022 să terminăm cu o cifră de afaceri de 6,5 miliarde, iar în momentul de față, estimarea de față este de 7 miliarde în acest an. În fiecare an am reușit o creștere continuă, până la dublarea acestei cifre de afaceri. Nu s-a întâmplat de la un la altul, ci s-a întâmplat în decursul a 5 ani.

În viitor, ne dorim să continuăm pe aceeași direcție. Vrem să mergem în continuare pe cărările bătătorite corect. La începutul anului viitor avem în plan deschiderea mai multor magazine în diverse orașe: București, Timișoara, Botoșani,Giurgiu, Hunedoara și Pitești. Deja în 6 localități avem programate deschideri. Acesta este un as. Cel mai important lucru pe acre îl vom accentua este atenția la Altex Market Place unde ne dorim să atragem cât mai mulți jucători lături de noi, dându-le costurile cele mai mic pentru a veni în fața clientului cu o gamă foarte variată de produse, la cel mai mic preț și însoțite de servicii de calitate. ”, a declarat Raul Filip, director comercial Altex, în cadrul evenimentului organizat de Revista Capital.

Altex, companie românească cu reușite speciale

Compania a avut o creștere constantă a cifrei de afaceri, ajungând ca în ultimii cinci ani aceasta să fie dublată. Acest lucru s-a întâmplat în condiții destul de dificile având în vedere pandemia și războiul din Ucraina, dar și efectele acestora ce au urmat după. Anul 2022 a fost cel mai bun din istoria companiei. Afacerile companiei au depășit borna de 6,5 miliarde de lei, iar anul curent se pare a fi unul și mai bun. Se estimează faptul că afacerile vor depăși nivelul de 7 miliarde de lei. Cifra de afaceri înregistrată în anul 2022 a înregistrat o majorare cu 11% față de cea din anul 2021

Compania Altex s-a axat în principal pe reducerea costurilor produselor. În acest fel, a devenit mai profitabilă și a putut oferi clienților cel mai bun preț de pe piață.

Trebuie menționat faptul că Altex reprezintă unul dintre cei mai mari contribuitori la bugetul de stat.

Altex este lider pe piața de retail din România. În aproape trei decenii de la înființare, compania a reușit să deschidă 130 de magazine în toată România. Dacă la început Altex a fost doar un business local de import de televizoare, acum acesta a ajuns lider în piața produselor electronice, electrocasnice, IT&C și multimedia din România.

De-a lungul timpului compania și-a diversificat produsele în mod constant oferind cumpărătorilor tot ceea ce au nevoie la un preț corect. De asemenea, și serviciile oferite de Altex au fost diversificate pentru a ajuta clienții.

Gala Premiilor Capital

Gala Premiilor Capital a fost organizată de revista Capital pe data de 13 decembrie 2023 de la ora 19:00. În cadrul evenimentului au fost premiați atât oameni, cât și companii pentru realizările obținute.

Începând cu data de 15 decembrie 2023, la toate punctele de difuzare le prese, dar și pe edituradecate.ro, poate fi găsit noul număr al Revistei Capita „Top 300 Cei Mai Bogați Români”. În cadrul acesteia pot fi găsite poveștile de succes ale antreprenorilor din România din mai multe domenii, dar și subiecte de actualitate.