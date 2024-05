Monden Gala Pet 2024: Cei mai eleganți câini, care au defilat pe covorul roșu. Foto







De la rochia de senzație, cu motive florale a lui Nicki Minaj până la rochia fluidă Givenchy a Zendayei... toate pot fi văzute ca „imitații” pentru câinii cei mai chic, într-o gală pentru animale de companie.

Câinii cei mai chic, la Gala Pet 2024

Veșnic așteptata Gală Met a trecut mult prea repede pe lângă noi, la începutul acestei luni, deși celebritățile pline de farmec precum Zendaya, Kim Kardashian și Jennifer Lopez au furat privirile tuturor.

Dar nici măcar strălucirea lor de pe covorul roșu nu a fost suficientă pentru a umbri un alt eveniment al aceastei luni: pur și simplu adorabila Gală Pet 2024, scrie SkyNews.

Evenimentul extravagant de luni seara, la care un bilet de intrare a costat 300 de dolari și-a propus în acest an strângerea de fonduri pentru Institutul de costume al Muzeului Metropolitan de Artă. Și nu se putea ceva mai potrivit decât combinația dintre uimitoarele piese de designer și părul prezent din belșug la Pet (și cu poziții, fără îndoială, mai naturale în fața unui aparat foto, decât modelele imitațiilor de la Gala Met).

De fapt, fiecare câine de pe covor a îmbrăcat „couture” asemănătoare cu ceea ce au purtat celebritățile la Gala Met, acum doar două săptămâni.

Cu nimic mai prejos decât modelele reale

Majoritatea modelelor blănoase erau de mărimea unei halbe - chiar și rolul lui Chris Hemsworth a fost jucat de un shih tzu - deși în amestec cu un Leonberger mai mare.

La Gala Pet fost reprezentate (imitate) unele dintre cele mai discutate vedete de la Gala Met: inclusiv Daffodil din rasa Pomeranian, ca Jennifer Lopez; Kimba din rasa Chihuahua, ca Zendaya; Miley-Jo din rasa Chorkie, drept Cardi B și Bastian din rasa Terrier , drept Colman Domingo.

Designerul Anthony Rubio a organizat evenimentul la New York's American Kennel Club Museum of the Dog, din New York.

„Vreau ca oamenii să înțeleagă că nu ne batem joc de Gala Met. Nu imităm Gala Met”, a spus domnul Rubio.

„Exprimăm, evaluăm și apreciem modelele minunate care au fost prezentate la Gala Met de către cei mai talentați designeri ai lumii.”

Iată câțiva dintre caninii cel mai bine îmbrăcați care au pozat pentru fotografi (Sursa: news.sky.com)...