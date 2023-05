Gala Performeri din Sănătate. Sergiu Pantea, INGG Ana Aslan: „Avem grijă de pacientul vârstnic și implementăm din moștenirea distinsei profesor Ana Aslan”

INGG ”Ana Aslan” este condus astăzi de managerul Sergiu Pantea. La ridicarea premiului, el a declarat: ”Va mulțumesc, a fost un premiu neașteptat. Sunt deosebit de mândru că, la 75 de ani de la înființarea primului institut de geriatrie din lume, încă suntem la datorie, avem grijă de pacientul vârstnic și încercăm să implementăm cât mai mult din moștenirea distinsei profesor Ana Aslan”.

”Ultimul an a fost pentru INGG Ana Aslan unul al investițiilor. Începând cu 2022 am demarat un amplu proces de modernizare și dezvoltare a serviciilor medicale oferite și pentru a ne atinge obiectivele am pus un accent deosebit pe dotarea facilităților noastre cu echipamente performante necesare stabilirii unui diagnostic rapid și exact”, a declarat Pantea pentru Capital.

Creșterea gradului de satisfacție al pacienților

Așa după cum ne-a declarat Sergiu Pantea, printre cele mai importate investiții realizate în ultimul an, se numără modernizarea și dotarea laboratoarelor de radiologie atât pentru sediul din București, cât și pentru sediul din Otopeni. Astfel, s-a investit în echipamente de ultimă generație destinate investigațiilor radiologice, pentru a oferi posibilitatea specialiștilor INGG Ana Aslan să stabilească un diagnostic precis din primele ore ale prezentării pacientului.

”Este o etapă crucială pentru înlesnirea întocmirii unei scheme de tratament aplicate nevoilor pacienților noștri și, implicit, un pas important în creșterea gradului de satisfacție al pacienților. Planul nostru este de extindere a serviciilor de top astfel încât din trimestrul IV al anului 2023 pacienții noștri să poată beneficia de radiografii și computer-tomograf la oricare dintre locațiile INGG Ana Aslan”, ne spune managerul INGG.

Înfrângerea pandemiei

”Provocările unui manager de spital sunt zilnice, iar pandemia SarsCov 2 a creat o presiune în plus față de toate nevoile sistemului medical. Una din cele mai mari provocări este să fie create și menținute circuite funcționale adaptate evoluției pandemiei”, spune Sergiu Pantea.

”Noi am infruntat cu bine furtuna, și asta datorită implicării intregii echipe manageriale, pentru că am reușit să stabilim din timp circuite funcționale avizate de structurile implicate în acest proces, iar în perioadele de vârf INGG Ana Aslan nu a avut niciun pacient confirmat SARSCOV 2 în stare gravă, și mai mult decât atât, nu au existat zone de risc pentru restul pacienților”, punctează managerul INGG

Acest lucru a permis internarea pacienților, fără întrerupere, în ultimul an. ”În sine, menținerea permanentă a internărilor a fost o provocare majoră și din perspectiva faptului că până în 2023 INGG Ana Aslan a funcționat la o capacitate redusă- în perioada 2020-2022 fiind internați și tratați pacienți reprezentând un procent de 30% din capacitatea totală a Institutului”, conchide managerul INGG