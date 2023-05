Gala Performeri din Sănătate. Dr Elena Martin: „Chirurgia estetică adeseori este un domeniu controversat”

Când vine vorba despre intervenții chirurgicale, lista este extrem de lungă și variată. Metodele, tehnicile și rezultatele variază substanțial de la clinică la clinică. În general, această arie a medicinei estetice își propune regăsirea frumuseții și armoniei corpului și minții.

Raționamentul este unul simplu – un om se simte mai bine atunci când este încântat de ceea ce vede în oglindă. Iar de multe ori, datorită unor anomalii genetice, unor accidente petrecute de-a lungul vieții sau pur si simplu datorită trecerii timpului, omul din oglindă nu se mai aseamănă cu cel din mintea noastră. Atunci apelăm la intervenții chirurgicale – pentru a readuce armonia în viețile noastre.

Premiul nostru

La ridicarea premiului, dr Elena Martin a spus: „Bună seara și vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare, care mi-a dat fiori pentru că au fost puse toate împreună. Mă bucur tare mult că în cadrul clinicii mele care a crescut progresiv cu multă pasiune, multă energie și dăruire, pot să le ofer pacienților mei o chirurgie sigură, pentru că atunci când vorbim despre chirurgia estetică adeseori este un domeniu controversat, de interes alteori blamt pentru că facem mulți ani de medicină și ajungem să tratăm pacienți sănătoși. Mă bucur că am ajuns să formăm o echipă care să asiguere tratamente combinate. Tratamentele combinate și munca de echipă întotdeauna este mai eficientă. Vă mulțumesc!”

Important, Dr. Elena Martin a investit în organizarea unui eveniment medical și a ales să îl facă la Ritz Paris, un eveniment adresat colegilor din domeniu, ”susținut de un medic român, de mine în speță, un eveniment medical de o mare importanță pentru mine si pentru parcursul meu profesional, un eveniment de înaltă ținută care va avea loc pe data de 2 iunie”, cum spune medicul.

”Și intenționez să mai investesc în astfel de evenimente peste hotare și dintr-o oarecare bucurie de a arăta că școala românească de medicină este în continuare etalon la nivel mondial”, mai spune dr Elena Martin.

De ce chirugie plastică?

”Trebuie să recunosc că nu mi-am dorit dintotdeauna să fiu chirurg plastician. La începutul facultății nici nu prea știam bine ce implică chirurgia plastică. În anul III de facultate am descoperit chirurgia generală. Mi-a plăcut foarte mult, dar am vrut să încerc și altceva. Am făcut stagii la Paris pe secții de chirurgie toracică, cardiovasculară și chirurgia mâinii la copil. Atunci mi-am dat seama că îmi doresc chirurgie plastic”, spune medicul.

”În țară m-am îndrăgostit de microchirurgie, chirurgia detaliilor ultra fine sub microscop. Mi-a plăcut foarte mult, am făcut inclusiv lucrarea de diplomă în acest domeniu”, a mai completat Elena Martin.

De ce ne dorim să arătăm bine

Felul în care arătăm ne influențează mult. Parcă din ce în ce mai mult. Și evident, chirurgia plastică este soluția.

”Sunt complexe care uneori ne blochează. Poate este greu de acceptat, dar și studiile au arătat avantajele persoanelor frumoase: sunt acceptate mai ușor la interviuri, au venituri mai mari comparativ cu colegii lor aflați pe aceleași poziții, s-a demonstrat că dacă o companie are un director de vânzări frumos, are rezultate mai bune, oamenii frumoși își găsesc mai ușor parteneri… Sunt niște studii foarte ample pe segmente clare. Inclusiv în natură frumusețea are avantajele ei. Penajul bogat al păsărilor, anvergura coarnelor la cerb se traduc prin fertilitate și sănătate”, ne atrage atenția Dr Elena Martin.