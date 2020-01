Cel mai important spital din România a fost astfel pus într-o lumină a îndoielii, a neprofesionalismului, a amatorismului în medicina de urgență și a corupției, după ce Ministerul Sănătății a declarat că s-a încercat mușamalizarea evenimentului. Și pentru ca povestea să aibă toate elementele cheie ale unui scandal de amploare -medicină, spital de top, gafă incredibilă, suferința unui pacient – s-a adăugat un ultim element: numele profesorului Mircea Beuran, un creier al medicinei – vânat nu de ieri, de azi. Acesta a fost acuzat în mod direct și scos vinovat.

Paradoxal, deocamdată, nu există, oficial, niciun vinovat și niciuna dintre acuzații nu se conturează a fi una solidă, bazată pe probe.

Singurii care au rămas cu sechele grave în urma unei știri bombastice care a luat o asemenea amploare sunt pacienții, care se gândesc că în timpul operației pot lua foc pe masă, și profesorul Beuran, care dintr-un medic stimat și căutat de rezidenți, a ajuns un „doctor în care nu poți avea încredere”.

Pentru a clarifica mai bine situația, e timpul ca mai mulți specialiști în domeniu să preia cuvântul și să spună cât de reale sunt informațiile prezentate în presa-talibană, dar și să aducă alinare celor care au de suferit în urma acestei povești. Inclusiv familia femeii care a suferit arsuri în blocul operator, ca rudele ei să nu trăiască, în continuare, cu senzația că medicii nu au tratat cu interes și profesionalism gravitatea bolii ei și urgența medicală în care se afla: hemoragie internă.

În urma demersului nostru de a afla cele mai competente opinii cu putință, Dr. Adrian Lobontiu, din Washington DC, Statele Unite ale Americii, Membru al Colegiului American de Chirurgie, a acceptat să ne explice, în exclusivitate, care este situația reală a acestor evenimente nefericite în sălile de operație de peste Ocean, acolo unde se găsește vârful medicinei.

„Incendiile în sălile de operație în SUA nu sunt, din nefericire, rare. Efectul lor este devastator, în primul rând pentru pacienți, familiile lor, cât și pentru personalul medical: de la personalul sălilor de operație, anesteziști, la asistente/asistenți medicali, chirurgi sau managerii spitalelor. Din acest motiv, vă transmit câteva elemente bazate pe evidențe clinice validate aici în SUA. Sunt factuale, științifice și riguros analizate, bazate pe Protocoale și “Guidelines” aplicate în SUA pe care le voi cita în continuare.”, explică dr. Adrian Lobonțiu.

Importanța opiniei doctorului Lobonțiu este una deosebită, deoarece el deține calitatea de Membru al Societății Americane a Chirurgilor Gastrointestinali și Endoscopisti (SAGES) din anul 2005 și de Membru (Fellow) al Colegiului de American al Chirurgilor (ACS) din 2010. Experiența sa se bazează pe aproape 20 de ani petrecuți în sistemul medical din Franța și aproape 8 ani în SUA, având în paralel experiență managerială, fiind licențiat al “Graduate School of Business: Executive Program in Leadership” din anul 2012 al Universității Stanford, California, SUA, Program de Management al Executivilor în domeniul Sănătății.

Iată ce ne-a comunicat acesta, despre cazul profesorului Beuran:

Dr. Adrian Lobonțiu:

Aceste incidente, din nefericire, nu sunt noi. Sunt relativ frecvente și aici în SUA, fiind raportate anual peste 600 de incendii declanșate, involuntar, în blocul operator. Diferența constă în faptul că, aici, Actele Regulatorii validate atât la nivel Federal cât și la nivel de fiecare Stat (în cele 50 de state ale Statelor Unite) sunt foarte clare și transparente, cu algoritmi obligatorii care sunt respectați și aplicați.

Prima Societate de Chirurgie care a recunoscut necesitatea de a educa “standardizat”, la nivel Național și Mondial, și a căutat să stabilească Protocoale (Guidelines), sau “Curriculums” extrem de bine documentate, cu finanțări de la Institutul Național de Sănătate American (NIH), de aici din Washington, DC, a fost SAGES.

Conferința Chirurgicală SAGES la care am participat în 2012 la San Diego, California, an în care mi s-a propus să mă instalez și să lucrez în SUA, a demarat oficial implementarea progresivă a Curriculum-ului “FUSE” (Fundamentele Utilizării Energiei în Chirurgie – https://www.fuseprogram.org/).

Surprinzător a fost faptul că însuși Președintele 2011 al Societății de Chirurgie SAGES de atunci, Dr Steven Schwaitzberg, chirurg în Buffalo, New York și Dr. Daniel B. Jones, chirurg în Boston, Massachusetts, ne-au devoalat statistici surprinzătoare pentru noi, chirurgii care eram prezenți în Sala de Conferințe a Centrului de Congrese din San Diego.

În urma cercetărilor și studiilor efectuate, ei au afirmat și demonstrat în numele Societății Chirurgicale Americane că:

Deși mulți chirurgi cred că înțeleg cum să utilizeze instrumentele chirurgicale bazate pe energie în mod corect și în siguranță pentru pacienți, cunoștințele lor nu au fost testate „formal” și implementate național, decât începând cu anul 2011.

Tot ei au dezvoltat, inițial 11 întrebări cu răspunsuri multiple, un test care să măsoare ceea ce ei, ca Lideri ai chirurgilor americani, au considerat ca fiind cunoștințe critice de bază și obligatorii care trebuie să le posede toți cei care lucrează în spital (nu doar chirurgii). Acest test a fost administrat inițial chirurgilor cei mai experimentați, Membrii Executivi, Lideri Experți recunoscuți la nivel Mondial în chirurgie, care făceau parte din conducere, din însuși Leadership-ul Societății de Chirurgie SAGES.

În total, 48 de chirurgi experimentați au completat testul la dată respectivă. Rezultate:

Doar 59% din chirurgi au răspuns corect.

Surprinzător, o analiză ulterioară a demonstrat că 33% din chirurgii Lideri SAGES nu au știut cum să gereze corect incendiul declanșat pe pacient/sub pacient sau oriunde în blocul operator.

O altă concluzie a fost:

„Chirurgii experți americani nu au cunoștințe de bază mai mari decât a rezidenților în urmă acestui test”… (publicat ulterior în OR Manager, Vol. 31 No. 2 Februarie 2015 de Dr Daniel B. Jones)

Acesta a fost momentul declanșator al deciziei imediate de a înființa “FUSE Task Force”, o echipa condusă de Dr. Pascal Fuchshuber în cadrul Societății SAGES prezentata si in cadrul ACS (Colegiul Chirurgilor Americani), cu obiectul de a implementa un Curriculum clar pentru echipa medicala și eficient pentru toți pacienții.

Curriculum se baza pe principiile cheie de utilizare corectă a instrumentelor chirurgicale cu energie, prevenirea incendiilor și stingerea lor în caz de declanșare. Fiecare secțiune avea la un moment dat 20 de obiective majore, cu un total de 72 de obiective detaliate.

Ariile acoperite:

• Principiile Fundamentale ale Electrochirurgiei

• Mecanisme de prevenție

• Instrumente monopolare și bipolare, cu ultrasunete și radiofrecvență în chirurgie

• Prevenirea Incendiilor în Blocul Operator.

• Managementul Incendiilor în Blocul Operator.

Examenul FUSE implementat, conține astăzi 80 de întrebări administrate testul necesitând a fi completat în 90 de minute.

SAGES afirmă cu siguranță că sunt mult mai puțini medici care au trecut testul decât cei care nu l-au trecut până în prezent. Cunosc personal un singur chirurg din România care l-a trecut, Profesor Dr. Cătălin Copaescu, chirurg general, bariatric, expert în chirurgia metabolică, extrem de calificat și un profesionist de excepție. Colaborăm și în prezent. Dar pot fi mai mulți chirurgi sau medici, nu știu.

Acest Program de Educare ne-a fost prezentat și la conferința anuală a Colegiului American ai Chirurgilor (ACS) în San Francisco, California și publicat în Buletinul Oficial al Colegiului Chirurgical ACS în Aprilie 2014 (OR Manager Vol. 31 No. 2 Februarie 2015).

Interesant de menționat este și faptul că, în afară modulelor și testelor implementate, s-a dovedit științific, bazat pe studii cu un synopsis/protocol excelent dezvoltat, importantă simulării pe manechine, în blocul operator a acestor manevre de stingere eficientă și rapidă a incendiului (publicat în Surgical Endoscopy, 2018 32:3439–3449 https://doi.org/10.1007/s00464-018-6063-x).

Practicarea și simularea hands-on este cea mai efectivă metodă. Dacă doriți, este foarte similar cu ceea ce am experimentat personal ca și recent absolvent de medicină în 1991, împreună cu colegul meu, Dr Raed Arafat, cu care am fost unul din co-fondatorii SMURD în România. Era vorba de Module, de Teste teoretice și Exerciții practice pe Manechine, practicate în Spitale, dar și pe străzile orașelor, obiectivul nostru comun fiind salvarea vieților în mod eficient, practicând și aplicând un Algoritm care trebuia respectat “ad litteram”.

Gândul meu merge în aceeași egală măsură, imparțial și implicit la Dr. Beuran.

Cu profesorul dr Mircea Beuran și echipa de chirurgie, gastroenterologi, anesteziști și personal sanitar al blocului operator de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca am operat împreună în multe ocazii. Am operat cu Domnia sa mult mai frecvent când locuiam în Franța, mult mai rar acum, de când locuiesc în SUA. Ultima oară am operat acum mai bine de 3 ani, situație în care, cu fonduri acoperite personal și cu sprijinul Domniei sale, am venit cu o echipa de chirurgi americani și am operat în două săli, puse la dispoziție cu generozitate de prof. dr. Mircea Beuran și echipele sale de medici rezidenți, specialiști, medici primar, asistente, anesteziști.

Este o muncă de echipa și implicit o responsabilitate a întregii echipe. Am operat împreună cu prof. dr. Mircea Beuran în multiple ocazii, îi cunosc calitățile deosebite de chirurg, de Șef de Clinică, de Manager, am asistat la intervențiile chirurgicale extrem de complexe pe care le realizează cu succes. Toate sunt de necontestat.

Am constatat, în repetate ocazii în care am venit în țară pentru a opera împreună, calitatea sa deosebită de OM și chirurg talentat, pasionat de inovație, dorința de a face bine pacienților săi și a-i reda familiilor lor, reintegrându-i atât familial cât și social sau la locul lor de muncă.

I-am apreciat compasiunea și empatia față de pacienți, modul afectuos în care se adresează pacienților, familiilor lor, și în egală măsură responsabilitatea pe care și-o asumă în orice situație. Menționez că toate operațiile le-am efectuat împreună, pe zeci și zeci de pacienți și au fost în totalitate pro bono, pentru a implementa tehnici chirurgicale inovative, cu dorința că și pacienții români să beneficieze de acestea. Personal, am operat cu mulți alți chirurgi profesioniști din România în multe spitale din București și din provincie. Lista este foarte lungă. Medici, chirurgi competenți, pentru care am un respect deosebit.

Este imperativ ca Societatile de Chirurgie in colaborare cu Institutiile statului competente in acest domeniu din Romania sa se reuneasca pentru a implemeta acest program preventiv si in tara noastra, pentru o mai mare siguranta a actului operator cu instrumente chirurgicale bazate pe energie si a evita, a limita la minim acest risc.

Dr. Adrian Lobonțiu

Washington, DC SUA

