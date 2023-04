Gala Excelenței în Management. Anton Ficai, profesor UPB: „Ducem înainte tradiția Universității Politehnice București!”

”E o placere să fiu alături de dumneasvoastră. Emotia e mare. Este o onoare pentru mine, și suntem mândri că ducem înainte tradiția Universității Politehnice București. Fără doar și poate, educația și cercetarea merg mână în mână, iar cercetarea este, fără îndoială, o investiție sigură pentru viitor”, a declarat Anton Ficai la ridicarea premiului.

Întregul eveniment poate fi vizionat live pe canalul de Youtube Hai România.

Da, cercetarea trăiește și exemplul cel mai potrivit este chiar profesorul Anton Ficai. Cum arată oare aceasta azi?

”În 2022, au fost în derulare diverse proiecte. Unele dintre aceste proiecte au permis cercetare avansată, inclusiv extinderea/menținerea echipei de cercetare din UPB în timp ce în alte proiecte s-a urmărit extinderea vizibilității și conectivității instituționale și personale a membrilor echipei. Evident că în toate proiectele pui suflet, indiferent de anvergură, buget etc”, spune Ficai pentru Capital, iar speranțele sunt mari.

Cercetarea trăiește!

”Considerând potențialul științific și colaborativ al consorțiului implicat în acțiunea COST CA20126 – “Network for research, innovation and product development on porous semiconductors and oxides” (peste 30 țări participante) precum și al proiectului Erasmus „Creating a virtual laboratory for online teaching” (propus ca un răspuns la situația pandemică; consorțiu de 5 parteneri din 4 țări) consider că există premisele ca cercetarea din colectivul din UPB să se extindă”, a mai declarat profesorul.

Și mai optimistă este părerea cercetătorului Anton Ficai despre anul în curs. ”Se anunță un an competițional cu perspective dat fiind creșterea bugetului alocat Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. Pe lângă proiectele existente și pentru care sperăm să confirmăm așteptările și să valorificăm rezultatele prin publicații (articole și brevete suplimentare) sperăm să aplicăm și să câștigăm proiecte noi, cu finanțare națională și internațională în domenii de maximă actualitate: dezvoltarea de acoperiri funcționale (cu potențiale aplicații medicale), combaterea infecțiilor (inclusiv a celor intraspitaliceşti) etc”, mai aflăm de la Ficai.

Investiți în minți strălucite

Cu toții știm starea educației de astăzi. Cu toate acestea, mereu apar vârfuri, la diferite niveluri, care, din ce se știe, fie se pierd pe parcurs, fie se realizează peste hotare. Ceea ce este un mare păcat, pentru că exodul minților strălucite îi îmbogățește pe alții, în timp ce noi sperăm veșnic.

”Lipsa de subfinanțare a cercetării și educației, două componente esențiale ale dezvoltării. Încă din antichitate se cunoștea faptul că investiția în învățământ și cercetare este una care aduce plus valoare însă implică timp. Sperăm ca aceste probleme să se remedieze și să putem lucra și aici în condiții similare cu cele din Occident”, ne dă speranțe cercetătorul de la UPB.

Pentru asta, este nevoie de bani, pentru că nu mai suntem în era în care un pahar Berzelius era suficient. ”Echipele de cercetare sunt tot mai complexe deoarece și provocările și așteptările sunt tot mai mari. Din păcate orice cercetare are asociate costuri, costuri mari de cele mai multe ori”, ne întărește spusele Anton Ficai.