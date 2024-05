Social Gala Atipic Beauty 2024, la Palatul Parlamentului. Cel mai promovat eveniment socio-umanitar al anului







Asociaţia Open Your Heart vă invită la Gala Atipic Beauty 2024 by Magda Coman Supported by Alin Gălăţescu (Art Director), Powered by Kaufland, atingând ediția cu numărul 40.

Evenimentul grandios, emoționant și plin de lecții valoroase, își continuă tradiția miercuri, 29 mai, de la ora 19, la Palatul Parlamentului. Amfitrionul serii este Mihai Morar, iar Gala Atipic Beauty by Magda Coman a devenit cel mai promovat eveniment socio-umanitar al anului, marcând Campania Națională Atipic Beauty by Magda Coman.

Gala Atipic Beauty 2024 by Magda Coman. 16 modele în fotoliu rulant vor urca pe scenă

Pe scena Galei Atipic Beauty by Magda Coman vor urca 16 modele în fotoliul rulant alături de 16 persoane publice, cu speranța de a schimba ideile preconcepute și credințele negative despre persoanele cu dizabilități și a arăta societății că verticalitatea, calitatea si determinarea unui om nu constau în modul de deplasare.

Evenimentul se identifică cu mesajul „Frumusețea e în noi, nu în aparențe!”. Modelele Atipic Beauty sunt persoane ce și-au depășit condiția, iar astăzi au diverse studii, joburi, funcții de conducere, sunt adevărați profesioniști în mediile în care activează, dar sunt si în rolul de mamă sau tată.

Gala Atipic Beauty by Magda Coman va fi prezentată de Mihai Morar, bucurându-ne de o seară plină de surprize și având alături oameni de televiziune și radio, din mediul de afaceri, sportivi de performanță, designeri și artiști, oameni de succes din diverse domenii, dar și autorități ce schimbă lucrurile în bine.

Împreună ne dăm mâna pentru a forma o voce puternică, asumată și clară, prin care să promovăm diversitatea și să înlăturăm din mintea oamenilor orice fel de prejudecăți, de bariere, aferente conceptului de Dizabilitate.

Evenimentul subliniază exprimarea liberă a frumuseții

Gala Atipic Beauty by Magda Coman subliniază exprimarea liberă a frumuseții interioare și este apreciat pentru promovarea incluziunii și a mesajului pozitiv pe care îl transmite.

De asemenea, evenimentul are un impact semnificativ în schimbarea percepțiilor și a stereotipurilor în ceea ce privește acceptarea propriei vieți și în încurajarea unei societăți mai deschise și mai prietenoase pentru toți membrii săi.

Veți asista la o pledoarie despre bucuria vieții, despre obstacolele depășite și despre cum putem contribui fiecare la schimbarea pe care o dorim.

Va fi o seară a strălucirii interioare pe care o veți purta mult timp in sufletul dumneavoastră.

Alătură-te nouă într-o călătorie plină de emoții și inspirație, în care vom sărbători frumusețea dincolo de orice bariere și prejudecăți.

Vom avea ocazia să ne conectăm cu oameni minunați și să ne bucurăm de momente de încântare și recunoștință pentru darul suprem – viața, dar și să facem bine împreună. Astfel, te așteptăm să ne fii alături miercuri, 29 mai, ora 19.00, la Palatul Parlamentului.