Gafa uriașă făcută de ruși. Și-au doborât singuri un avion de luptă foarte valoros. Câte aeronave de ultimă generație mai are Rusia

Corespondentul rus de război Evgheni Poddubny a publicat un videoclip în care se observă cum trupele rusești de apărare aeriană își distrug singuri unul dintre cele mai importante avioane, mai exact Suhoi Su-34M.

Aeronava a fost distrusă, chiar dacă Evgheni Poddubny a declarat că nu s-a aflat cui aparține avionul doborât.

O înregistrare video a epavei publicată de Ukraine Weapons Tracker a confirmat identitatea avionului care a fost doborât deasupra orașul Alchevsk, fiind vorba de un Su-34M cu numărul de înmatriculare RF-95890, unul dintre cele aproximativ 10 modele Su-34M pe care Suhoi le-a livrat până acum forțelor aeriene ruse. Modelul Suhoi Su-34M este o variantă de ultimă generație fiind echipat cu o avionică îmbunătățită și sisteme radar, electronice, de comunicații și de bruiaj.

#Ukraine:A Russian Su-34 strike aircraft was shot down, likely in the vicinity of Alchevsk, #Luhansk Oblast.

According to preliminary information, it was likely to be a case of friendly fire. pic.twitter.com/4DIzPE8Y5N

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 18, 2022