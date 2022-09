Gafă uriașă a lui Boris Johnson. L-a lăudat pe Vladimir Putin, în locul lui Volodimir Zelenski: „Inspiră multă lume”

Fostul premier britanic, Boris Johnson a făcut o gafă uriașă în timpul unui discurs susținut în Camera Comunelor. El i-a mulțumit lui Vladimir Putin în locul lui Volodimir Zelenski pentru modul în care a reușit să își inspire conaționalii și să fie un exemplu pentru mulți alți lideri mondiali.

„Mulţumesc, de asemenea, pentru leadershipul lui Vladimir Putin, care inspiră multă lume“ a spus Boris Johnson.

Gafa sa a stârnit hohote de râs în Parlamentul britanic. Fostul premier și-a păstrat calmul, s-a corectat după câteva secunde și și-a continuat discursul.

Boris Johnson pays tribute to the „inspirational leadership of Vladimir Putin” before correcting himself and saying Volodymyr Zelensky… pic.twitter.com/2ubAOBiyJz

— Richard Wheeler (@richard_kaputt) September 22, 2022