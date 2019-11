„Nu pot să gândesc meschin, le doresc succes pentru binele tuturor românilor”

„Aşteptăm cifrele finale nu aş dori să demonizăm colegii noştri care încă lucrează la numărătoarea paralelă”, a declarat Gabriela Firea în aceste momente.

Gabriela Firea, primar general al Capitalei şi vicepreşedinte al PSD, a declarat în această seară la România TV că nu este o regulă ca Viorica Dăncilă să fie demisă după rezultatul de la prezidenţiale, aşa cum s-a întâmplat cu alţi social-democraţi după ce au pierdut„.

Dănicilă nu este în pericol de a fi demisă

„Tradiţia poate fi şi stricată. Noi, cei mai tineri, am regretat anumite momente politice care nu ne-au făcut cinste. În loc să vedem din ce cauza am obţinut acel scor, am venit să ne luptăm între noi. Am da mare satisfacţie adversarilor noştri, nu îi numesc duşmani”, a mai comentat primarul general.

Felicităm câştigătorul

„Deşi cu un scor mare, se merge pe această idee o Românie fără PSD, deşi oamenii au murit la Revoluţie pentru multipartidism, libertate de exprimare. Eu nu cred că trebuie să existe acest mesaj de izolare a PSD.”, a declarat Gabriela Firea.

„Nu trebuie să dezarmăm. Un politician poate face lucruri bune şi din putere, dar şi din opoziţie. A fost o campanie de denigrare a PSD şi a liderilor în marile municipii. Probabil şi noi am avut anumite greşeli, anumite ezitări, poate nu am dat mesajele care trebuiau”, a mai spus Gabriela Firea.

„Scorul unui partid este pe plan mondial format din favoritism şivot negativ. Trebuie să avem aceeaşi justă măsură, a mai spus Firea la România TV.

Expresia votului este sfântă a mai adăugat Gabriela Firea, cerăţenii totdeauna au dreptate, stiu de ce au votat aşa, îneamnă că noi avem o problemă, respect votul.

Un politician poate fi valoros şi din opoziţie

Gabriela Firea a concluzionat spunând că: „Un politician poate fi valoros şi din opoziţie, nu cred că după o revolutie cineva ar anula democraţia si ne va expulza. Stânga se va regrupa si va face numai lucuri bune pentru români”.

Legat de Gabriel Oprea la PSD

Întrebată de moderatorul Victor Ciutacu despre Gabriel Oprea şi prezenţa sa la PSD din această seară, primarul general, Gabi Firea nu a confirmat şi nici nu a infirmat că a fost la partid. Motivând că din cauză că era multă lume nu a reuşit să vadă dacă a fost acolo.

