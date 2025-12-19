Gabriela Cristea, supărată pe fumătorii de la concertul lui Ricky Martin: Când am ajuns acasă mi-am făcut aerosoli

Gabriela Cristea, fostă realizatoare TV a mai multor emisiuni, care și-a anunțat recent revenirea la un show culinar, a afirmat că la concertul lui Ricky Martin din Capitală nu a mai putut respira din cauza țigărilor electronice și a cerut modificarea legislației. „Fraților, de ce pentru țigările clasice este interzis și pentru electronice este voie”, a scris aceasta, într-o postare pe Facebook.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au participat, marți seară, 16 decembrie, la concertul susținut de Ricky Martin în Capitală. Miercuri, vedeta a transmis un mesaj în care și-a exprimat nemulțumirea față de situația neplăcută trăită în timpul spectacolului.

„Știu ca după postarea asta o să-mi sară toată lumea în cap daaaaarr…Am fost ieri seară la concert Ricky Martin la Romexpo și toată marea de lumea de acolo folosea aparate de fumat electronice. Fraților, de ce pentru țigările clasice este interzis și pentru electronice este voie?”, a spus aceasta.

Gabriela Cristea consideră că i-a fost încălcat „dreptul la sănătate” și susține că, în toată sala, se simțea un miros neplăcut, de „ciorapi nespălați (așa miros electronicele)”

„Am plecat aseară de la concert si când am ajuns acasă mi-am făcut aerosoli pentru ca simțeam ca nu pot sa respir. Dimineață am repetat procedura. Să nu mă înțelegeți greșit; fiecare e liber să facă cu corpul lui ce dorește, atâta timp cât nu afectează sănătatea celorlalți. Eu nu am o problemă cu cei care fumează, e chestiune de optiune personala, doar să o facă în spații special amenajate sau în locuri deschise (afară)”, a mai spus aceasta.

Gabriela Cristea consideră că nefumătorii au dreptul ca spațiul intim necesar să le fie respectat: „Eu cred ca, noi ăștia nefumători, avem dreptul să ni se respecte spațiul intim necesar, care să nu ne afecteze sănătatea”.

„Poate Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun ar trebui revizuită. Tutunul dăunează grav sănătății!”, a mai scris aceasta.