Monden Gabriela Cristea se laudă că face cel mai bun limoncello. A dat și rețeta







Gabriela Cristea a venit în fața internauților cu un nou preparat. De data aceasta s-a apucat de pregătit și băuturi în timpul liber. Dacă până acum și-a arătat veleitățile de bucătăreasă, aceasta a decis să împărtășească și o rețetă de limoncello cu cei care o urmăresc în online.

Gabriela Cristea a pregătit limoncello pentru urmăritorii din online

Gabriela Cristea s-a apucat de preparat băuturi. De această dată, prezentatoarea a adus în atenția internauților faimosul limoncello, o băutură italiană care a câștigat popularitate și în România. Prepararea acestui lichior de origine italiană a devenit o activitate preferată pentru ea, mai ales datorită simplității rețetei.

Prezentatoarea emisiunii „Mireasa, Capriciile iubirii” a dezvăluit că pregătește limoncello nu doar pentru consumul personal, ci și pentru a-l împărtăși cu soțul său și prietenii apropiați. Ea a explicat că, deși rețeta este ușor de realizat, procesul de macerare durează aproximativ două luni, timp necesar pentru ca băutura să capete aroma perfectă.

Cum prepară Gabriela Cristea limoncello

Primul pas constă în punerea la macerat a cojilor de citrice. Gabriela a folosit atât lămâi, cât și portocale, dar și 2 litri de alcool de 96 de grade.

„Am luat niște portocale cu coajă tratată cu ceară și le pun într-o cratiță cu apă foarte fierbinte. Las aici să se înmoaie ceara. Deja se vede pelicula de ceară. Le las pentru câteva minute la înmuiat. După aceea, o să iau un burete nou nouț și o să frec bine ceara de pe portocale.

Până când se fac portocalele, o să decojim cu un peeler doar partea de deasupra. Am niște borcane încăpătoare și am pus portocala și lămâia separat în două borcane din astea destul de mari. Acum eu nu am decât un litru de alcool, dar o să mai iau și o să mai pun încă un litru de alcool peste astea două.

Le punem capacele și le punem într-un loc răcoros și întunecos, unde să uităm de ele pentru 2-3 săptămâni. Peste 3 săptămâni ne vedem să vă arăt următorul proces”, a spus vedeta pe Facebook, conform România TV.

Limoncello și beneficiile sale

Limoncello este o băutură alcoolică tradițională din Italia, în special din regiunea sudică, precum Campania și Sicilia. Este un lichior obținut prin macerarea cojilor de lămâi în alcool pur, ceea ce îi conferă un gust intens, dulce-acrișor, și o aromă proaspătă de citrice. După ce cojile sunt lăsate să stea în alcool pentru câteva săptămâni, se adaugă sirop de zahăr, ceea ce îi oferă limoncello-ului textura sa caracteristică. Deși se servește adesea ca digestiv, limoncello este folosit și în deserturi sau cocktailuri, adăugând o notă vibrantă și revigorantă.

Unul dintre beneficiile consumului moderat de limoncello este capacitatea sa de a stimula digestia. Datorită conținutului ridicat de lămâi, care sunt bogate în vitamina C și antioxidanți, limoncello poate ajuta la combaterea inflamațiilor și la susținerea sistemului imunitar. De asemenea, aroma proaspătă de lămâie poate avea un efect calmant asupra sistemului nervos, contribuind la reducerea stresului și promovarea unei stări de relaxare.

În plus, lămâile folosite în prepararea limoncello-ului sunt cunoscute pentru proprietățile lor detoxifiante. Consumul moderat de limoncello poate ajuta la eliminarea toxinelor din organism și la susținerea sănătății ficatului. Totuși, este important de menționat că aceste beneficii se aplică doar atunci când băutura este consumată cu moderație, deoarece alcoolul în exces poate avea efecte negative asupra sănătății.