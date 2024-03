Gabriela Cristea s-a reprofilat. Din ce câștigă bani online starleta

Gabriela Cristea, cunoscuta starletă de televiziune, s-a reprofilat, înainte de Paște, și s-a apucat să vândă cozonaci. Ea susține că-i prepară singură, în propria bucătărie.

Starleta de televiziune a decis să scoată la vânzare, cozonaci pe care susține că-i prepară singură. Gabriela Cristea a anunțat că este pregătită să se lanseze în noua activitate culinară. Ea și-a îndemnat simpatizanții să dea drumul la comenzi pentru că abia așteaptă să scoată cozonaci pe bandă rulantă.

Starleta de la Antena Stars a anunțat că lansează o nouă afacere, cu cozonaci. Acum, când se apropie Paștele, noua afacere se anunță a fi un succes, chiar dacă nu sunt foarte mulți care-și permit să plătească 85 - 100 de lei pe un cozonac. Chiar și pe unul care cântărește în jur de un kilogram. De altfel adevăratele gospodine, spune tradiția, își prepară singure bucatele pentru masa de sărbători.

Gabriela Cristea este hotărâtă să dea cozonaci la tot cartierul și își îndeamnă simpatizanții să dea năvală cu comenzile. Nu de alta, dar abia așteaptă să intre în bucătărie.

Gabriela Cristea și-a prezentat oferta care cuprinde cam șase sortimente. De altfel, având în vedere că le coace singură, i-ar fi și greu să prepare mai multe tipuri de cozonac. Este suficient, pentru cei interesați, zicem noi.

În acest context, trebuie spus că prețurile nu sunt chiar pentru toate buzunarele. Chiar dacă au în jur de 900 de grame, 85 de lei, cât costă cozonacii cu nucă, mere și caramel, nu este un preț la îndemâna oricui. La fel cum nici 140 de lei pentru un preparat mai pretențios, precum cel cu umplutură de fistic, nu este pentru oricine.

Însă, cu siguranță, Gabriela Cristea își va forma propria rețea de clienți, în special dintre cei care o urmăresc în emisiunile pe care le prezintă.

Chiar dacă mai este ceva timp până la Paște, starleta de televiziune a anunțat că ia deja comenzi pentru cei care îi dau credit. Ea spune că sunt foarte mulți cei interesați să-i cumpere preparatele. De altfel, Gabriela Cristea mai pregătește o surpriză pentru cei care o urmăresc. Starleta spune că încearcă și testează noi preparate, pe care să le ofere fanilor.

„Vreau să vă mulțumesc vouă, celor care ați fost aproape de mine, chiar de la început. Am avut o surpriză foarte plăcută să constantăm că sunteți mulți din comunitatea mea care vă doreați să gutați din bucatele pe care eu le-am tot postat de-a lungul timpului.

Sunt convinsă că am pornit în această călătorie din momentul în care am luat prima tigaie în mână și m-am gândit dacă oare aș putea să gătesc vreodată ceva comestibil pentru mine și uite că lucrurile s-au aranjat încet încet. Am început să fiu pasionată de gătit, să fac rețete din ce în ce mai sofisticate, fără să mi se pară că este un capăt de lume”, a mai spus Gabriela Cristea.