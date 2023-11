Gabriela Cristea s-a accidentat grav. Ar putea renunța la emisiune

Pe data de 21 noiembrie, Gabriela Cristea a anunțat că și-a luxat glezna și că trebuie să stea la pat. Ea a povestit că fiica ei cea mare, Victoria, a văzut tot incidentul și că l-a chemat pe tatăl ei, Tavi Clonda. Prezentatoarea a spus că trecut prin momente dificile și că a plâns de teamă.

Și-a luxat glezna

„Bună, dragilor, să nu credeți că am făcut un obicei din a mă filma în pat, ci pur și simplu astăzi, sunt țintuită la pat cel puțin jumătate de zi pentru că am pățit un accident. Sunt cu piciorul sus pe o pernă și în pachetul acela este gheață pentru că astăzi când am căzut, am călcat strâmb, dar asta este, se mai întâmplă. Era să dau și cu capul ce ceva, bine că nu s-a întâmplat așa ceva. Chiar a fost de plâns, crede-ți-mă. Mi-am luxat piciorul. Nu vreți să știți în ce hal s-a auzit, de ziceai că mi-am frânt tot corpul, m-a luat cu răcori pe șira spinării. Am început să plâng, de teamă să nu se sperie copilul”, a spus vedeta.

Gabriela Cristea, ajutată de Tavi Clonda și de fiica ei

Gabriela a mai spus că n-ar fi fost în stare să se ridice de jos dacă nu ar fi venit Tavi Clonda să o ajute. Ea a declarat că este mândră de fiica ei, Victoria.

„Victoria a avut așa, un spirit frumos. A venit, m-a întrebat dacă vreau să mă ridic și i-am spus că nu pot, mi-a zis: Mă duc să-l aduc pe tati. Nu știu ce s-a întâmplat și cum l-a trezit pe Tavi și l-a adus, dar într-o fracțiune de secundă, toată casa era în garaj, lângă mine și încercau să ridice. N-am reușit, minute bune să mă ridic”, a spus Gabriela Cristea pe Facebook.



Gabriela Cristea, despre „Mireasa-Capriciile Iubirii”

Prezentatoarea a mai spus că se mișcă foarte greu, dar că nu va fi prezentă în emisiunea „Mireasa-Capriciile Iubirii”, pe Antena Stars. Ea speră să își rezolve toate întâlnire și să treacă peste această situație neplăcută.

„Acolo unde am căzut, este o treaptă mai mare decât una normală și tot timpul i-am rugat, pe cei care ne-au lucrat acolo, să ne facă o treaptă de trecere sau un podeț, o rampă sau orice, nu m-am înțeles cu ei. Toți au zis că nu au cum să facă și am rămas cu pasul ăsta. Încă nu mi-am anulat toate întâlnirile pe care le aveam. După amiază, cu piciorul legat, cred că o să mă duc să reușesc să-mi fac toate întâlnirile, dar ce am până pe la 12, 1, cu siguranță o să îmi anulez sau o să îmi amân pentru altă dată”, a spus vedeta.

Prezentatoarea se confruntă și cu o altă problemă. Vedeta a declarat că femeia care face curățenie nu mai poate ajunge și că soțul său, Tavi Clonda, este nevoit să se ocupe de tot. Momentan, ea nu poate depune efort din cauza gleznei.