Gabriel Țuțu a fost revocat din funcția pe care o deținea la conducerea Romarm

Locul său va fi luat de Florentina Micu, director economic al CN ROMARM SA. Gabriel Țuțu este cercetat de DNA sub control judiciar în dosarul măștilor neconforme din spitalele MApN, iar decizia vine la aproximativ o lună și jumătate după ce s-a început urmărirea sa penală.

În urmă cu câteva zile acesta a cerut ridicarea controlului judiciar, prin care îi este interzis să ocupe și funcția sa, luând exemplul partenerilor din dosarul în care este cercetat, Victor și Alexandru Piţurcă.

Gabriel Țuțu va fi revocat din funcție

„Având în vedere evoluția evenimentelor cu privire la situația domnului Gabriel ȚUȚU, prin impunerea unor noi obligații în cadrul măsurii preventive a controlului judiciar, Consiliul de Administrație al CN ROMARM SA a decis revocarea domnului Gabriel ȚUȚU din calitatea de Director General al companiei, începand cu data de 14.03.2023. Până la numirea unui nou Director General, conducerea executivă va fi asigurată de către Directorul Economic al CN ROMARM SA”, se arată în comunicat transmis.

Gabriel Ţuţu este cercetat de DNA pentru abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, trafic de influenţă în formă continuată și fals intelectual pentru achiziţii de maşini de fabricare a măştilor sanitare neconforme în timpul pandemiei, livrate către spitalele Ministerului Apărării Naționale.

Procurorii susțin că Ţuţu ar fi primit 50 de mii de lei de la familia Pițurcă pentru a facilita obţinerea unui contract cu materiale sanitare de către Alexandru Piţurcă în perioada pandemiei.

Activitatea Romarm continuă fără probleme

La sfârșitul lunii februarie, pe 28, ministrul Economiei, Florin Spătaru, declara într-o conferinţă de presă, că activitatea ROMARM continuă cu o directoare interimară, iar Gabriel Țuțu, aflat sub control judiciar în dosarul măștilor neconforme, „este în continuare în concediu”.

„Activitatea ROMARM continuă. Am solicitat Parchetului General clarificări privind statutul juridic, am primit aceste clarificări. Compania ROMARM funcţionează cu o conducere interimară. Doamna director economic are mandat să reprezinte societatea. Consiliul de Administraţie a luat act de răspunsul parchetului privindu-l pe domnul Ţuţu. Nu s-a întors în activitate, este în continuare în concediu, dar activitatea ROMARM continuă”, a spus ministrul atunci.