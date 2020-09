Gabriel Mutu: În Sectorul 6, relația cu cetățenii a devenit mai transparentă ca niciodată Sunt și am fost toată viața un om al faptelor. Ca politician, am fost mereu atras de lucruri concrete, am propus în permanență proiecte realizabile și am urmărit îndeaproape finalizarea lor.

Apoi, ca Primar, am avut șansa să mă pot implica activ, să pun umărul la rezolvarea problemelor cu care s-au confruntat locuitorii Sectorului 6.

Paulo Coelho spunea că ”Lumea se schimbă prin exemplul tău, nu prin opinia ta”. Astfel, mi-am dorit, și în mare parte am realizat, ca Sectorul 6 să fie un exemplu de urmat pentru alte administrații, iar cetățenii să fie mândri de sectorul lor.

Pentru că, dincolo de vorbe, dincolo de promisiuni, dincolo de culori și ambiții politice, dincolo de opinii sau divergențe, un primar este și va fi judecat prin realizările sale. Doar acestea pot da măsura capacității, priceperii și implicării sale.

Și, ca să vă prezint concret, am asigurat din prima zi de mandat transparența actului administrativ și voi continua să folosesc aceste instrumente care ne aduc mai aproape de cetățeni: organizarea dezbaterilor publice și a ședințelor de consiliu local transmise online, oferirea de răspunsuri oficiale, punctuale, prin instrumente din Social Media (Facebook, Instagram, etc.). Am publicat bugetul local în format OPEN DATA, astfel încât transparența cheltuirii banului public să fie maximă.

Astăzi, prin accesarea platformelor online (www.primarie6.ro/servicii-online/ sau pe mobil prin aplicația Taxe Locale 6, disponibil acum pentru dispozitivele Android) poți solicita un loc de parcare sau alte documente necesare, depune petiții online și plăti rolul fiscal sau ratele locuințelor.

Până la finalul acestui an va fi lansată platforma digitală aferentă proiectului ”Primărie fără hârtie”, în care vor putea fi obținute toate documentele necesare în format electronic:

certificate de urbanism, avize de funcționare, orar de funcționare, autorizații de funcționare,

răspunsuri la petiții, acte scanate din arhiva instituției și multe alte documente.

Am încredere că oamenii din Sectorul 6 apreciază direcția bună în care ne îndreptăm și, pe 27 Septembrie, vor vota omul de care are nevoie sectorul pentru a continua lucrurile bine făcute.