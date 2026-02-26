Gabi Matei, fotbalistul cercetat pentru blaturi la pariuri, o carieră marcată de accidentări și scandaluri mondene
- Nicolae Comănescu
- 26 februarie 2026, 17:35
Gabi Matei (36 de ani) a revenit în atenția fotbalului românesc după mulți ani de anonimat. Ieri, jucătorul a fost reținut într-un scandal legat de meciuri trucate la pariuri, vizată fiind echipa prahoveană CS Păulești din liga a III-a. Au fost făcute percheziții la 34 de domicilii, patru persoane au fost reținute.
Gabi Matei, fotbalistul cercetat pentru blaturi la pariuri, o carieră marcată de accidentări și scandaluri mondene
Azi, judecătorii au decis că Gabi Matei, care își serbează ziua de naștere, va fi cercetat sub control judiciar. Fotbalistul a avut o perioadă în care a dat impresia că s-ar putea afirma pe teren. Momentul de maximă importanță pentru fundașul dreapta a fost în 2011, atunci când a ajuns la FCSB. Evoluase un sezon la Pandurii Târgu Jiu și impresionase, așa că a fost cumpărat de Gigi Becali.
Dar, cu trecerea timpului, Matei a devenit una dintre cele mai proaste mutări făcute vreodată de finanțatorul echipei. În patru ani petrecuți la gruparea „roș-albastră”, fotbalistul a evoluat doar în 7 partide. A devenit repede un personaj monden, cu viață extrasportivă bogată și subiect vânat de tabloide. A început o relație cu celebra pe atunci Mădălina Pamfile, o divă asociată amoros și cu Radu Mazăre.
Relație cu Mădălina Pamfile
La fel ca și în cazul altor fotbaliști de la FCSB, amorezați de dive dâmbovițene, Gigi Becali a luat foc. Matei a devenit un balast, plătit bine, fără să producă fotbal. Iar finanțatorul a pus pe seama vieții extrasportive accidentările care nu se mai sfârșeau.
Relația Matei - Crudu nu a fost una calmă. Cei doi s-au certat, iar tânăra a povestit în 2012, în emisiunea lui Dan Capatos, cu Gigi Becali la telefon, prin ce trecuse.
Scandal la TV
„Mă sună la 4 dimineaţa să-mi ureze să mor o ameninţă. Îmi spune că eu i-am stricat imaginea. Parcă eu l-am pus să mă taie cu cuţitul…Eu nu vreau să-i fac rău, niciodată nu am recunoscut că m-a tăiat, dimpotrivă, am zis că am căzut peste o sticlă. Chiar nu-i doresc rău, nu vreau să se creadă că el e un băiat agresiv”, spunea Pamfile.
În 2015, Gabi Matei a plecat de la FCSB, dar cariera lui nu s-a relansat. A trecut, fără să lase urme, pe la ASA Târgu Mureș, Leczna, Concordia Chiajna, Academica Clinceni și FC Argeș.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.