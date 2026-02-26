Gabi Matei, fotbalistul cercetat pentru blaturi la pariuri, o carieră marcată de accidentări și scandaluri mondene

Gabi Matei (36 de ani) a revenit în atenția fotbalului românesc după mulți ani de anonimat. Ieri, jucătorul a fost reținut într-un scandal legat de meciuri trucate la pariuri, vizată fiind echipa prahoveană CS Păulești din liga a III-a. Au fost făcute percheziții la 34 de domicilii, patru persoane au fost reținute.

Azi, judecătorii au decis că Gabi Matei, care își serbează ziua de naștere, va fi cercetat sub control judiciar. Fotbalistul a avut o perioadă în care a dat impresia că s-ar putea afirma pe teren. Momentul de maximă importanță pentru fundașul dreapta a fost în 2011, atunci când a ajuns la FCSB. Evoluase un sezon la Pandurii Târgu Jiu și impresionase, așa că a fost cumpărat de Gigi Becali.

Dar, cu trecerea timpului, Matei a devenit una dintre cele mai proaste mutări făcute vreodată de finanțatorul echipei. În patru ani petrecuți la gruparea „roș-albastră”, fotbalistul a evoluat doar în 7 partide. A devenit repede un personaj monden, cu viață extrasportivă bogată și subiect vânat de tabloide. A început o relație cu celebra pe atunci Mădălina Pamfile, o divă asociată amoros și cu Radu Mazăre.

La fel ca și în cazul altor fotbaliști de la FCSB, amorezați de dive dâmbovițene, Gigi Becali a luat foc. Matei a devenit un balast, plătit bine, fără să producă fotbal. Iar finanțatorul a pus pe seama vieții extrasportive accidentările care nu se mai sfârșeau.

Relația Matei - Crudu nu a fost una calmă. Cei doi s-au certat, iar tânăra a povestit în 2012, în emisiunea lui Dan Capatos, cu Gigi Becali la telefon, prin ce trecuse.

„Mă sună la 4 dimineaţa să-mi ureze să mor o ameninţă. Îmi spune că eu i-am stricat imaginea. Parcă eu l-am pus să mă taie cu cuţitul…Eu nu vreau să-i fac rău, niciodată nu am recunoscut că m-a tăiat, dimpotrivă, am zis că am căzut peste o sticlă. Chiar nu-i doresc rău, nu vreau să se creadă că el e un băiat agresiv”, spunea Pamfile.

În 2015, Gabi Matei a plecat de la FCSB, dar cariera lui nu s-a relansat. A trecut, fără să lase urme, pe la ASA Târgu Mureș, Leczna, Concordia Chiajna, Academica Clinceni și FC Argeș.