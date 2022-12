Fuego, mesaj pentru Mihai Bendeac. „Cred că e prea mult.” De la ce a pornit totul

Mihai Bendeac a fost impresionat și de tradiția care există la evenimentele lui Paul Surugiu, cunoscut drept Fuego, mai precis gestul din partea doamnelor pentru artist, acela de a-i oferi buchete de flori, în timp ce se află pe scenă. Actorul a declarat că artistul are parte de o serie de momente geniale și că nu se aștepta la asta.

După aceste afirmații, și Fuego i-a transmis un mesaj lui Mihai Bendeac. Artistul a simțit nevoia să explice situația.

„M-am nimerit într-o noapte, înainte să mă culc, și am văzut treaba asta. Și am simțit nevoia s-o comentez live. Vreau să vă spun cu mâna pe inimă că mie mi se pare că Fuego e foarte șmecher, jur.

Există artiști români- Fuego, Ștefan Bănică Jr., Loredana, Andra, Delia, Florin Salam- care pe scenă… stai cuminte că se dă cu praf de liniște. Dar în același timp mă uitam la construcțua din jurul lui Fuego și mi se pare. Mi se pare că marketingul este absolut senzațional, este genial. Îmi vine să plâng la mormânt străin(…)

E șmecher omul. E și ceva religios în tot ce înseamnă Fuego. E genial, toată construcția este genială…. și toate chestiile astea sunt pe bune, adică chiar vin femei cu buchete de flori. A trecut mult timp, oprisem filmarea, dar el primește în continuare flori. Incredibil! De unde atâtea flori? Incredibil! Deci au fost flori cât a durat melodia și încă nu le-a primit pe toate.(…) Omul este o legendă, nu glumesc. Este absolut genial.”, a transmis Mihai Bendeac pe internet.

Mesajul lui Fuego

După ce Bendeac s-a arătat impresionat de concertele lui Fuego, artistul a declarat că se consideră o legendă și că este realist. Mai mult, el a mărturisit că se simte flatat de afirmațiile actorului.

„Am văzut și eu declarațiile lui Mihai cu privire la concertul meu pop-simfonic de la Sala Palatului! Cred că e prea mult! Nu-s legendă, nu-s vreun superstar, sunt doar un artist care face multe lucruri, cu simt de răspundere, pe propriile forte, încercând sa impună calitate, într-o țară în care accentul se pune pe cu totul altceva! Iar publicul meu simte asta și apreciază! Într-adevăr, de ani de zile, pornind de la Chișinău, admiratoarele vin cu flori la concertele mele, cu daruri și cu bucuria la purtător, iar eu nu pot fi decât ONORAT!

Dincolo de asta, sunt tare ancorat în realitate și îmi știu bine locul și puterile! Pot face un show de anvergură, pot fi un artist care se desfășoară pe mai multe planuri, dar simplu, fără sa epateze, cu toată modestia la purtător! Nu mă cred star, nu sunt ”cel mai”, n-am “milioane de fani “ și sunt tare ancorat în realitatea mea și în cea din jur. Dacă vreți oricum să vedeți ce pot, urmăriți TVR 2 în noaptea dintre ani, unde veți vedea un maraton de patru ore, tot la Sala Palatului!” Să avem cu toții SĂRBĂTORI LINIȘTITE!”, a declarat Fuego pentru WOWbiz.ro.