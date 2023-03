Frumoasa Ucrainei a rămas fără picior. Tânăra de 19 ani se bucură că a scăpat de moarte. „Am văzut sânge peste tot”

O adolescentă, în vârstă de 19 ani, care a scăpat de moarte „cu câteva secunde” după ce vehiculul ei militar a fost bombardat pe linia frontului din Ucraina, a povestit tot răul pe care Rusia l-a făcut poporului său.

În timp ce Rusya Danilkina și cei doi colegi ai ei din armată se îndreptau spre orașul ucrainean Kherson, au auzit fluierul unui bombardament îndepărtat. În doar câteva secunde, obuzele rusești au sfâșiat partea laterală a vehiculului lor militar, iar tânăra a rămas fără partea inferioară a piciorului.

„Era un miros îngrozitor de explozibil și de carne. Apoi am văzut sânge peste tot și părți din corpul meu în mașină. Mă țineam de genunchi și mi-am dat seama că nu mai aveam partea inferioară a piciorului. Înainte de acel moment, am crezut întotdeauna că oamenii aflați în stare de șoc nu simt durerea. Dar eu am simțit totul – o durere prea mare pentru a fi descrisă prin cuvinte. Eram atât de speriată și îmi pierdeam controlul. Corpul meu devenea amorțit. Mi-am închis ochii și m-am pregătit să mor.”, a spus aceasta.

Viața eroinei din Ucraina s-a schimbat radical

Rusya a fost transportată la spital în stare gravă. După luni întregi, ea a realizat că acest episod de coșmar a făcut-o mai puternică și că a schimbat-o radical.

„Nu aveam nicio idee că voi fi suficient de puternică pentru a supraviețui, dar pierderea unei părți din mine m-a învățat să nu mai iau niciodată viața ca fiind de la sine înțeleasă. M-am schimbat. Sunt mai fericită acum, în ciuda a tot ceea ce s-a întâmplat.La început, nu am vrut să fiu în viață. Nu puteam accepta viața mea fără picior. Dar psihologul meu îmi antrenează creierul să accepte această nouă realitate.”, a declarat Rusya.

Rusya a devenit o emblemă a speranței și a sfidării în toată lumea și a declarat că nu regretă nicio secundă că s-a dus în război pentru a lupta pentru poporul său. Ea a declarat că nici nu va mai fi la fel în Ucraina, dar că oamenii trebuie să se adapteze din mers.

„Vreau să arăt lumii puterea poporului ucrainean. Nu regret că am plecat la război sau că mi-am pierdut piciorul. Cu câteva zile înainte de tragedie, am simțit în inima mea că mi se va întâmpla ceva rău și cred că acest lucru s-a întâmplat cu un motiv. Din cauza războiului, vom avea mulți răniți cu răni asemănătoare cu a mea. Va trebui să găsim o modalitate de a trăi așa, de a continua să mergem mai departe, și sper că exemplul meu poate ajuta”, a spus eroina, potrivit Daily Mail.