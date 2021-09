Fructul exotic care aduce profituri spectaculoase fermierilor români. Piața este în plină dezvoltare

Fructul goji este foarte apreciat în Asia, în special în China, unde este recomandat și ca remediu tradițional pentru diferite afecțiuni, De mai mult timp a intrat și pe piața românească fiind consumat pe scară destul de largă.

În ultimii ani, însă, fermierii români l-au aclimatizat și au început să-l cultive și la noi. În prezent sunt peste 1.000 de ferme în care se cultivă goji, astfel că fructele achiziționate din marketuri sunt produse chiar în România.

„Problema noastră este că trece clientul pe lângă ele, pentru că nu le cunoaşte şi nu este informat că se produc fructe de goji în România. Vom investi într-o campanie de conştientizare, astfel încât în 2-3 ani lumea să caute şi să cumpere fructe goji româneşti“, afirmă antreprenorul Adrian Nicolae, citat de zf.ro.

Cele mai multe ferme de acest fel au fost înființate în zona Moldovei.

Fructele de goji sunt colectate din toată țara

În prezent, fructele de goji care sunt colectate, de la fermele din toată ţara, în Centrul naţional de colectare a fructelor goji. Condiția impusă fermierilor, pentru ca fructele să fie colectate, este ca plantațiile să fie certificate. De aici sunt ambulate și distribuite în rețelele de supermarketuri.

Prețul de achiziție al fructelor de goji pleacă de la 75-80 de lei și poate ajunge și la 90-100 de lei pentru un kilogram.

În anul 2020, prin Centrul naţional de colectare a fructelor goji au fost comercializate pe piața internă circa 3 tone de fructe proaspete. Acestea au fost colectate de la 10-15 producători și distribuite în mai multe lanțuri importante de magazine.

Producătorii au speranța că această cantitate de goji va crește în următorii ani.

Ce este fructul de goji și care sunt beneficiile sale

Goji este un fruct de pădure, de culoare roşiatică, originar din China, care este folosit, de mai multă vreme, în medicina tradiţională. Fructele de goji sunt utilizate de foarte mulți ani în medicina tradiţională pentru prevenirea diabetului, a hipertensiunii arteriale și în întărirea imunității.

Este considerat un fruct benefic pentru organism, bogat în minerale precum magneziu, fier, calciu, potasiu, cupru, seleniu. Fructele de goji conţin 18 aminoacizi, vitamina A, vitamina B, B2 şi B6, vitamina E, polizaharide, acizi graşi nesaturaţi, antioxidanţi, fitosteroli şi fenoli.

Goji are un puternic efect antioxidant și sunt o puternică sursă de vitamină C, conţinând pe unitate o cantitate de 500 de ori mai are decât portocalele. De asemenea, conține caroten.