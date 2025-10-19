Frida, bruneta din ABBA – povestea uimitoare despre război, iubire interzisă și regăsirea tatălui

În 1974, trupa suedeză ABBA cucerea lumea cu melodia “Waterloo”, câștigătoare la Eurovision. Însă puțini știu că Frida (Anni-Frid Lyngstad), bruneta formației, are o poveste de viață dramatică, legată de război, persecuție și o iubire interzisă între o norvegiancă și un soldat german.

Frida s-a născut la 15 noiembrie 1945, în satul Bjørkåsen, lângă Narvik, Norvegia, din mama norvegiancă Synni Lyngstad și tatăl german Alfred Haase, sergent în armata de ocupație. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Norvegia era sub control nazist, iar programul Lebensborn, condus de Heinrich Himmler, urmărea „puritatea rasei ariene” – inclusiv prin copii născuți între soldați germani și femei nordice.

Synni și Alfred au trăit o scurtă poveste de dragoste, înainte ca el să fie trimis înapoi în Germania. Crezând că Haase a murit pe mare, Synni a născut singură fetița. După capitularea Germaniei, norvegiencele care avuseseră relații cu soldați germani au fost umilite, iar copiii considerați „Lebensborn” au fost persecutați.

Pentru a-și salva nepoata, bunica Arntine “Agny” Lyngstad a fugit cu micuța Frida în Suedia, țară neutră și sigură. Mama Synni li s-a alăturat mai târziu, dar a murit în 1947, lăsând copilul în grija bunicii.

Frida a crescut la Torshälla, ducând o viață modestă, dar plină de dragoste. De mică, a cântat cântece norvegiene și suedeze, învățate de la bunica sa. Muzica avea să-i devină destinul.

La 13 ani, Frida a început să cânte într-o orchestră locală. În 1968, a apărut pentru prima dată la televiziunea suedeză, iar câțiva ani mai târziu s-a alăturat formației care avea să devină ABBA, alături de Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus și Benny Andersson.

În 1974, “Waterloo” i-a adus faima internațională, iar Frida, bruneta elegantă cu voce caldă, a devenit simbolul rafinamentului nordic.

Timp de decenii, Frida a crezut că tatăl ei murise în război. Însă în 1977, o adolescentă germană a citit într-o revistă că tatăl Fridei s-ar fi numit Alfred Haase – același nume cu al unchiului ei. După câteva apeluri, Alfred a fost găsit în viață, trăind la Karlsruhe, Germania.

Pe 9 septembrie 1977, Frida și tatăl ei s-au întâlnit pentru prima dată la Stockholm, într-un moment emoționant care a inspirat chiar și melodia “Knowing Me, Knowing You”.

Dintr-o copilă a războiului, stigmatizată pentru originea ei, Frida Lyngstad a devenit una dintre cele mai iubite voci ale secolului XX. Povestea ei – de la frica nazistă la regăsirea tatălui și gloria mondială – este dovada că muzica și curajul pot învinge istoria.