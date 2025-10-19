Istoria secreta

Frida, bruneta din ABBA – povestea uimitoare despre război, iubire interzisă și regăsirea tatălui

Comentează știrea
Frida, bruneta din ABBA – povestea uimitoare despre război, iubire interzisă și regăsirea tatăluisursa: Instagram
Din cuprinsul articolului

În 1974, trupa suedeză ABBA cucerea lumea cu melodia “Waterloo”, câștigătoare la Eurovision. Însă puțini știu că Frida (Anni-Frid Lyngstad), bruneta formației, are o poveste de viață dramatică, legată de război, persecuție și o iubire interzisă între o norvegiancă și un soldat german.

Copilul născut dintr-o iubire interzisă

Frida s-a născut la 15 noiembrie 1945, în satul Bjørkåsen, lângă Narvik, Norvegia, din mama norvegiancă Synni Lyngstad și tatăl german Alfred Haase, sergent în armata de ocupație. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Norvegia era sub control nazist, iar programul Lebensborn, condus de Heinrich Himmler, urmărea „puritatea rasei ariene” – inclusiv prin copii născuți între soldați germani și femei nordice.

Synni și Alfred au trăit o scurtă poveste de dragoste, înainte ca el să fie trimis înapoi în Germania. Crezând că Haase a murit pe mare, Synni a născut singură fetița. După capitularea Germaniei, norvegiencele care avuseseră relații cu soldați germani au fost umilite, iar copiii considerați „Lebensborn” au fost persecutați.

sursa: Instagram

Fugă în Suedia și copilăria refugiată

Pentru a-și salva nepoata, bunica Arntine “Agny” Lyngstad a fugit cu micuța Frida în Suedia, țară neutră și sigură. Mama Synni li s-a alăturat mai târziu, dar a murit în 1947, lăsând copilul în grija bunicii.

Explozie în Rahova. Câți bani va oferi statul persoanelor afectate
Explozie în Rahova. Câți bani va oferi statul persoanelor afectate
SOS, explicații după ce Diana Șoșoacă a fost prezentă la un eveniment la Moscova
SOS, explicații după ce Diana Șoșoacă a fost prezentă la un eveniment la Moscova

Frida a crescut la Torshälla, ducând o viață modestă, dar plină de dragoste. De mică, a cântat cântece norvegiene și suedeze, învățate de la bunica sa. Muzica avea să-i devină destinul.

Ascensiunea Fridei – de la refugiată la stea mondială

La 13 ani, Frida a început să cânte într-o orchestră locală. În 1968, a apărut pentru prima dată la televiziunea suedeză, iar câțiva ani mai târziu s-a alăturat formației care avea să devină ABBA, alături de Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus și Benny Andersson.

În 1974, “Waterloo” i-a adus faima internațională, iar Frida, bruneta elegantă cu voce caldă, a devenit simbolul rafinamentului nordic.

Regăsirea tatălui pierdut

Timp de decenii, Frida a crezut că tatăl ei murise în război. Însă în 1977, o adolescentă germană a citit într-o revistă că tatăl Fridei s-ar fi numit Alfred Haase – același nume cu al unchiului ei. După câteva apeluri, Alfred a fost găsit în viață, trăind la Karlsruhe, Germania.

Pe 9 septembrie 1977, Frida și tatăl ei s-au întâlnit pentru prima dată la Stockholm, într-un moment emoționant care a inspirat chiar și melodia “Knowing Me, Knowing You”.

Un destin ca din film

Dintr-o copilă a războiului, stigmatizată pentru originea ei, Frida Lyngstad a devenit una dintre cele mai iubite voci ale secolului XX. Povestea ei – de la frica nazistă la regăsirea tatălui și gloria mondială – este dovada că muzica și curajul pot învinge istoria.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:36 - Explozie în Rahova. Câți bani va oferi statul persoanelor afectate
14:25 - Simt plantele durerea? O întrebare la care s-a aflat răspunsul
14:14 - China susține că SUA au lansat atacuri asupra asupra unei instituții cheie
14:02 - Frida, bruneta din ABBA – povestea uimitoare despre război, iubire interzisă și regăsirea tatălui
13:51 - Un cetățean american riscă expulzarea în India după ce a fost închis pe nedrept 43 de ani
13:41 - SOS, explicații după ce Diana Șoșoacă a fost prezentă la un eveniment la Moscova

HAI România!

Cum ni se spurcă trenul vieții
Cum ni se spurcă trenul vieții
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20

Proiecte speciale