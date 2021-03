Frica de abuzurile DNA! Judecătorul Mădălina Afrasinie a scris pe facebook despre ceea ce crede în chestiunea desființării SIIJ. Magistratul a fost prezent joia trecută la Comisia Juridică de la Camera Deputaților, unde s-a discutat proiectul de lege.

Potrivit judecătorilor prezenți, printre care și șeful CSM sau șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, cei de la USR i-au tratat cu impolitețe. La ședința respectivă, politicienii au spus că legea de înființare a SIIJ, este ”legea Dragnea”.

Judecătorul Mădălina Afrasinie a scris pe facebook un mesaj critic la adresa politicienilor.

„S-a spus că legea înființării SIIJ este legea Dragnea … Eu sunt unul dintre judecătorii care au solicitat înființarea SIIJ! Asta înseamnă că eu sunt … Dragnea? Vă dați seama că am spus asta, da?! Știți ce este trist? Nu că independența noastră, ca judecători, este scoasă la mezat (vezi referendumul politic) și, ulterior, rezolvată, ci faptul că victimele sigure veți fi voi, cei care vă veți adresa nouă! Independența nu este a noastră, cu a voastră și, cât de curând, veți vorbi despre ea la timpul trecut!”

Premierul vrea desființarea SIIJ. Frica de abuzurile DNA!

Premierul Florin Cîțu s-a referit acum două zile la chestiunea desființării SIIJ. El a spus că își dorește ca legea desființării Secției Speciale să fie cea discutată în Guvernul României. Potrivit acestui proiect, magistrații care vor fi acuzați de comiterea de infracțiuni vor fi anchetați de DNA, DIICOT sau Parchetul General în funcție de natura infracțiunii comise.

„Eu am spus de fiecare dată că îmi doresc ca proiectul de lege să iasă din Parlamentul României. Cât mai aproape de forma pe care am adoptat-o în Guvern. În continuare discut cu colegii mei. Proiectul merge la Senat şi vom încerca şi acolo să avem o modificare care să îl aducă cât mai aproape de forma pe care am aprobat-o în şedinţa de Guvern. Rămân la opinia că aceea este forma cea mai bună pentru România astăzi”, a arătat premierul, în cadrul unei declaraţii de presă susţinute la Palatul Victoria.

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a dat, joi, raport favorabil proiectului privind desfiinţare a SIIJ. Parlamentarii au adoptat mai multe amendamente, printre care şi unul al deputatului minorităţilor naţionale Ionel Stancu, care prevede că magistraţii pot fi trimişi în judecată doar cu încuviinţarea CSM.