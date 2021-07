Totul a pornit de la o simplă invitație. Ceea ce a urmat l-a trecut pe tânărul jurnalist prin furcile caudine. Ion Cristoiu, fondatorul Evenimentului Zilei – unde Radu Tudor și-a văzut visul cu ochii fiind acceptat să lucreze în cotidianul-fenomen al deceniului – l-a pus în fața unei alegeri imposibile: demisia dacă afirmația sa despre Virgil Măgureanu se va dovedi falsă.

„M-a luat Cristoiu: dovada”

„Măgureanu i-a trimis lui Cristoiu invitație la Ziua Luptătorului Antiterorist. Abia ce fusese un scandal între Virgil Măgureanu și Dan Gheorghe, comandantul brigăzii antiteroriste, un specialist dur. Conflictul cu Măgureanu i-a creat și o aură, apoi Iliescu l-a dus șef la Doi și un sfert. În sala de sport a brigăzii antiteroriste, eu un pârlit, parcă eram sinistrat, acolo erau numai generali, colonei. Virgil Măgureanu era încântat de atmosfera de acolo, comemorau moartea Uslașilor din decembrie 89. Măgureanu a spus: <Voi implica SRI în efortul de unire a Basarabiei cu România>.

Eu abia învățasem să folosesc reportofonul. Am înregistrat această frază. Crustoiu: Bombă, se implică Serviciile secrete în unirea Basarabiei cu România? L-a sunat Măgureanu pe Cristoiu, a ieșit un tămbălău de nedescris. M-a luat Cristoiu: <Dacă nu îmi faci dovada te dau afară>. Măgureanu era foarte supărat că am văzut și am scris așa ceva. A doua zi după articol, în fața redacției EVZ din Casa Scânteii, la lift mă aștepta cu disperare corespondentul TASS la București, Dima Diacov (n.r. – Dumitru Diacov, politician din Republica Moldova, fost președinte și vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova). Era disperat să audă și el înregistrarea. A plecat cu coada între picioare„, rememorează jurnalistul și analistul militar.

„ Î mi doresc o Românie cu o opțiune creștină modernă și mai smerită„

Chestionat referitor la una dintre problemele arzătoare ale momentului, Raportul Matic, realizatorul emisiunii „Punct de întâlnire„ de la Antena 3 și-a exprimat o dorință arzătoare: „Aceste spaime LGBT sunt amplificate de o mașinărie din Est. Există o viziune mult mai largă. La noi există un conservatorism. Această opțiune ne pune într-o dispută. Îmi doresc o Românie cu o opțiune creștină modernă și mai smerită. Fiecare trebuie să-și respecte locul în societatei„, a conchis invitatul.

Versiunea integrală a emisiunii poate fi vizionată aici: