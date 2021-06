Acum, Marian Manole, fratele Mădălinei Manole, trece printr-o nouă suferinţă. Bărbatul a rămas singur după ce femeia lângă care a stat 20 de ani a ales să divorţeze. Singura lui alinare e Mihai, singurul lui fiu, scrie okmagazine.ro.

„Nu am de ce să îmi ascund viaţa personală, dar nici să o pun pe tapet cu lux de amănunte. Nu cred că interesează multă lume. Într -una din fotografii apare şi mama lui Mihai, femeia care a stat închisă în cuşca leilor (leii fiind eu şi Mihai) timp de peste 20 ani şi care după moartea mamei şi-a exprimat dorinţa de a părăsi cuşca, deşi leii erau paşnici. Am pierdut în viaţă persoane dragi mie, cam tot ce iubeam.O căsnicie în plus sau în minus nu mai contează.De ceva timp am învăţat să trăiesc singur. La început a fost greu, dar te obişnuieşti! Singurătatea doare, dar nu ucide! Cel puţin pe mine!”, spune Marian Manole.