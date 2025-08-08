International

Franța. Cel mai grav incendiu din ultimii 50 de ani, sub control

Incendiu Franța. Sursa foto: Captură video Youtube
Cel mai grav incendiu din ultimii 50 de ani din zona mediteraneană a Franței a fost pus sub control joi seara, în departamentul Aude. Flăcările au distrus 17.000 de hectare de vegetație în puțin peste 48 de ore, potrivit AFP.

Incendiul din Aude, ținut sub control

Lucie Roesch, secretara generală a prefecturii din Aude, a declarat pentru AFP că incendiul este sub control, menționând că pompierii au reușit să oprească extinderea flăcărilor.

Prefectura a anunțat, într-un comunicat, că mobilizarea pompierilor va rămâne intensă în următoarele zile. De asemenea, persoanele evacuate, cu excepția celor autorizate de autoritățile locale, nu se pot întoarce deocamdată acasă.

„Drumurile închise traficului rămân potenţial periculoase, în special din cauza prezenţei cablurilor electrice”, se mai arată în comunicat.

Incendiul, devastator

Incendiul a izbucnit marți după-amiază în comuna Ribaute, la aproximativ 40 de kilometri de Narbonne și Carcassonne, și a cuprins 17.000 de hectare de pădure de pini și arbuști, dintre care 13.000 au ars complet, potrivit serviciilor de securitate civilă.

Joi seara, 1.500 de gospodării erau încă fără electricitate, a transmis compania Enedis, care a subliniat că prioritatea este menținerea serviciilor esențiale, precum alimentarea cu apă și funcționarea rețelelor de telecomunicații. Prefectul departamentului Aude, Christian Pouget, a explicat că este necesară securizarea rețelei electrice.

În a treia zi de luptă cu flăcările, peste 2.000 de pompieri și 500 de vehicule au rămas mobilizate, sprijinite de un dispozitiv aerian. Uniunea Europeană a transmis că este pregătită să ofere sprijin.

O persoană a murit

Potrivit bilanţului provizoriu al prefecturii, incendiul a distrus sau avariat 36 de locuințe și 54 de vehicule. Este cel mai grav incendiu din ultimii 50 de ani în zona mediteraneană a Franței, conform bazei guvernamentale de date privind incendiile forestiere, înregistrată din 1973.

În localitatea Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, o femeie de 65 de ani care a refuzat evacuarea a fost găsită moartă miercuri, în locuința mistuită de flăcări. Prefectura a raportat și 13 răniți: doi locuitori, dintre care unul cu arsuri grave, și unsprezece pompieri, unul dintre aceștia suferind un traumatism cranian, potrivit ministrului de Interne Bruno Retailleau, prezent la fața locului.

Aproximativ 2.000 de persoane evacuate nu s-au putut întoarce acasă. Joi, câteva sute au fost găzduite în săli polivalente puse la dispoziție de autoritățile locale. Prefectul a estimat că între 800 și 900 de hectare de viță-de-vie au fost distruse.

Primele date ale anchetei arată că incendiul a pornit la Ribaute, pe marginea unei șosele, a precizat jandarmeria. Parchetul din Carcassonne a transmis că, deocamdată, cauza nu este cunoscută.

